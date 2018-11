Crollo del Ponte Morandi: ogni giorno, i Vigili del Fuoco partono dalla provincia di Imperia per scortare le famiglie nelle case della 'Zona Rossa' (Foto e Video)

Dal 20 ottobre, ogni giorno, 6 vigili del fuoco partono dalla provincia di Imperia per andare ad aiutare le famiglie che vivevano nelle palazzine sotto il Ponte Morandi, a Genova. Da alcune settimane, a turno, i pompieri delle Caserme di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, si offrono come volontari per andare a prestare un servizio particolare insieme ai colleghi di Genova e dei distaccamenti delle altre province.



Queste due squadre, alle sei del mattino, partono da Imperia verso il capoluogo ligure e lì dai luoghi di raccolta preposti, accompagneranno le famiglie e le ditte di traslochi, in quelle palazzine che si trovano a lato o addirittura sotto quanto è rimasto del ponte, nella zona rossa. In questo modo, grazie all’opera dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, le persone possono tornare ad avvicinarsi alle proprie abitazioni per recuperare i loro averi. Si tratta soprattutto di oggetti che ricordano quella quotidianità sconvolta per sempre dal crollo del 14 agosto.



I Vigili del Fuoco della riviera dei fiori si sono subito messi a disposizione per aiutare queste famiglie. Accompagnarle in questi luoghi è l’unica possibilità che queste persone hanno per rientrare in possesso dei propri beni e ricordi. Queste operazioni di accompagnamento e recupero sono delicate e funzionano su appuntamento. Tutto questo avviene sotto un controllo costante della situazione, grazie anche ai sensori collocati sul ponte che avvisano in tempo reale su ulteriori cedimenti che farebbero scattare un piano d’evacuazione ad hoc.



La giornata a Genova per i Vigili del Fuoco imperiesi termina intorno alle 20 quando possono fare ritorno a casa dalle loro famiglie che li aspettano a ponente. Questo servizio extra spesso prestato nelle giornate libere non è un peso per i pompieri della provincia di Imperia che quotidianamente ricevono i ringraziamenti dalle persone aiutate. Un’operazione laboriosa che andrà avanti ad oltranza, fino a quando ci sarà bisogno. Grazie ai ‘nostri’ Vigili del Fuoco nella città della lanterna ogni giorno arrivano la sensibilità e l’umanità della provincia di Imperia in soccorso di tutte queste famiglie che hanno vissuto una tragedia inimmaginabile.



(Foto e video ritraggono queste operazioni di recupero beni svolte dai Vigili del Fuoco di tutta la Liguria)