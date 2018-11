CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 24 novembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI DI GRINDELWALD – ore 16.15 – 19.00 - 21.30 – di David Yates - con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller – Fantasy/Avventura - "Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetterà di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si troveranno ad affrontare. Si creeranno divisioni, l'amore e la lealtà verranno messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più minaccioso e diviso…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- MORTO TRA UNA SETTIMANA – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Tom Edmunds - con Tom Wilkinson, Aneurin Barnard, Freya Mavor, Christopher Eccleston, Marion Bailey – Azione/Commedia/Drammatico - "William è un giovane scrittore profondamente insoddisfatto della sua vita che, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare Leslie, killer professionista prossimo alla pensione, per porre fine ai propri tormenti. Con un contratto firmato, William attende di morire entro una settimana ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata: trova un editore, si fidanza con la ragazza dei suoi sogni, e di conseguenza non ha più voglia di morire. Ma per Leslie il contratto non è più rescindibile... quindi William ha una settimana per sfuggire al killer che lui stesso ha pagato…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI DI GRINDELWALD (3D) – ore 16.00 – 18.30 - 21.15 – di David Yates - con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller – Fantasy/Avventura
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI – ore 16.30 – di Lasse Hallström, Joe Johnston - con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman – Fantasy/Avventura - "Tutto ciò che Clara desidera è una chiave, unica nel suo genere, che sbloccherà una scatola contenente un dono inestimabile della madre scomparsa. Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrà alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara farà l'incontro con un soldato, Phillip, una banda di topi ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, il paese dei fiori e il paese dei dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare lo spaventoso quarto reame, dimora della tirannica Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e restituire finalmente armonia a quel mondo in bilico…”

Voto della critica: ***

- WIDOWS – ore 19.00 - 21.30 – di Steve McQueen (II) - con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell – Thriller/Drammatico
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- IL VIZIO DELLA SPERANZA – ore 16.00 – 19.30 – di Edoardo De Angelis - con Pina Turco, Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Odette Gomis – Drammatico - "’Se devo morire, voglio morire come dico io’. Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un'esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. E' proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perche' restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni…”

Voto della critica: ***

- COSA FAI A CAPODANNO? – ore 17.45 – di Filippo Bologna - con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari – Commedia
Voto della critica: **

Voto della critica: **

- TI PRESENTO SOFIA – ore 21.30 – di Guido Chiesa - con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro – Commedia - "Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- A PRIVATE WAR – ore 16.30 – 21.30 – di Matthew Heineman - con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Stanley Tucci, Greg Wise, Faye Marsay – Drammatico/Biografico - "Storia della coraggiosa reporter Marie Colvin, che lavorò per il settimanale britannico ‘The Sunday Times’ dal 1985 al 2012, e del suo impegno per raccontare i luoghi distrutti dalla guerra. Dall'Iraq all'Afghanistan alla Libia fino a quando nel febbraio 2012, all'età di 56 anni, viene tragicamente uccisa insieme al fotografo Rémi Ochilik durante un'offensiva dell'esercito locale a Homs, in Siria. Basato su una storia vera…”

Voto della critica: ***

- RED ZONE – ore 19.30 – di Peter Berg - con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais, John Malkovich, Ronda Rousey, Terry Kinney – Azione/Thriller
Voto della critica: **

Voto della critica: **



Centrale (tel. 0184 597822)

- ROBIN HOOD – ore 16.30 – 19.15 - 21.30 – di Otto Bathurst - con Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan, Tim Minchin – Azione/Avventura - "Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono a tramare per organizzare una rivolta contro la Corona d'Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, riuscirà a riconquistare un amore che credeva perduto…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- CONTA SU DI ME – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 – di Marc Rothemund - con Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter – Commedia/Drammatico - "Tratto da una bellissima storia vera, il film racconta l'incontro tra Lenny, un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, e David, un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione cardiaca, la cui quotidianità ruota attorno a cliniche e sale operatorie e la cui aspettativa di vita è incerta. Il padre di Lenny (Uwe Preuss), famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a David una lista di desideri semplici e a volte folli, che lo aiuterà a realizzare prima che sia troppo tardi. Tra i due nascerà una bellissima amicizia, intensa e senza freni, vissuta pienamente in ogni suo singolo momento…”

Voto della critica: ***

- TUTTI LO SANNO – ore 21.30 – di Asghar Farhadi - con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie – Drammatico/Thriller
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI DI GRINDELWALD – ore 16.30 - 21.15 – di David Yates - con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller – Fantasy/Avventura
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ROBIN HOOD – ore 16.15 - 20.30 - 22.40 – di Otto Bathurst - con Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan, Tim Minchin – Azione/Avventura
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- TUTTI LO SANNO – ore 16.30 - 20.15 – di Asghar Farhadi - con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie – Drammatico/Thriller
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- RED ZONE – ore 22.30 – di Peter Berg - con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais, John Malkovich, Ronda Rousey, Terry Kinney – Azione/Thriller
Voto della critica: **

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia programmazione

- COSA FAI A CAPODANNO? – ore 16.30 - 20.30 – di Filippo Bologna - con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari – Commedia
Voto della critica: **

Voto della critica: **

- WIDOWS – ore 22.15 – di Steve McQueen (II) - con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell – Thriller/Drammatico
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- TUTTI LO SANNO – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Asghar Farhadi - con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie – Drammatico/Thriller
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI DI GRINDELWALD – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di David Yates - con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller – Fantasy/Avventura
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO – ore 16.00 – di Eli Roth - con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Renée Elise Goldsberry – Horror/Fantasy - "Lewis Barnavelt ha sempre sognato di vivere in una casa come quella dello zio Jonathan, piena di nicchie di marmo e ricca di passaggi segreti e stanze inesplorate. Quando si trasferisce a casa dello zio, un vero stregone, Lewis scopre una serie di realtà sorprendenti. Ma mentre Jonathan pratica la magia bianca, il proprietario originale della casa, Isaac Izard, era un abile stregone dedito alla magia nera e ha ideato un piano per provocare la fine del mondo…”

Voto della critica: ***

- WIDOWS – ore 18.30 - 21.00 – di Steve McQueen (II) - con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell – Thriller/Drammatico
Voto della critica: ****

Voto della critica: ****



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- ROBIN HOOD – ore 17.00 – 19.15 - 21.15 – di Otto Bathurst - con Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan, Tim Minchin – Azione/Avventura
Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- A STAR IS BORN - ore - 17.30 (in lingua inglese) – ore 21.00 – di Bradley Cooper - con Bradley Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bonnie Somerville – Drammatico/Musicale/Romantico - "Un divo del cinema, la cui fama rischia di imboccare il viale del tramonto a causa dei suo problemi di alcolismo, decide di aiutare una giovane cantante-attrice a muovere i passi giusti per raggiungere il successo…”

Voto della critica: ***





