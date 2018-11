L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 23 al 30 novembre

ARIETE: Apparirete un po’ nervosetti ed agitati al punto di sbuffare o pigliarvela col mondo intero se qualcosa non dovesse fungere così come nutrirete una palese avversione verso una persona ruffiana ed impicciona. Vi accadranno cose strane sia in ambito privato che finanziario o professionale al punto di non capire fin dove qualcuno voglia arrivare… Essendo l’influenza in agguato premunitevi riguardosamente e non esponetevi a temperature polari.

TORO: Soldi, lavoro, sentimenti… tutto sembrerà così annebbiato dal non sapere qual strada intraprendere per ottimizzare la quotidianità e gustare uno spizzico di meritata serenità. Qualcheduno vi metterà alle strette (o viceversa) e pigliare una delicata decisione rendesi pressoché indispensabile… Si presagiscono inoltre degli scambi di opinione con un marpione, delle infatuazioni platoniche o delle preoccupazioni per un anziano o familiare. Intestino fermentato.

GEMELLI: Converrebbe vivere alla giornata prendendo ciò che viene evitando di inalberarvi per ciò che non potete cambiare… L’opposizione di Giove mina l’andazzo materiale degli appartenenti al I° o II° decano ai quali è consigliato di mettere un lucchetto al portafoglio e non lasciarsi infinocchiare. Comunque, nell’insieme, non andrà malaccio anzi, rispetto ai tempi andati farete passi da gigante… Contatti con dottori, legali o individui assai speciali… Sternuti o doloretti sparsi.

CANCRO: Infastiditi da menefreghisti o saccenti controbatterete efficacemente ad ogni provocazione a costo di sembrare pesanti o pedanti reputando il rispetto un elemento fondamentale in ogni rapporto interpersonale. Tra venerdì e martedì le lune storte abbonderanno ma basterà una missiva o un accadimento a stampare sull’accigliato volto un cenno di ilarità… Ciononostante non vi sentite in forma perfetta ed un ritardo o una risposta terrà sul filo del rasoio …

LEONE: Gli stati d’animo varieranno a seconda dei contesti in cui vi troverete e in un giorno “no” veramente dichiarato sarà meglio lasciarvi stare evitando di punzecchiarvi o stressarvi con sciocche domande o pretese. Dovrete altresì farvi in quattro per accontentare chi ruota intorno al vostro mondo quotidiano tribolando ad organizzarvi minuziosamente. Opportunità di recuperare un affetto o un’amicizia… Gli over 60 si sottopongano ad esami di routine.

VERGINE: Belle, mediocri e cattive notizie costelleranno una settimana piuttosto movimentata dove dar qualcosa per scontato sarebbe impossibile… Un tipetto avrà il potere di spazientirvi, una donna darà in escandescenze, uscite ed entrate si intervalleranno, oppure declinerete un invito e la spossatezza predominerà… La quadratura di Giove indebolirà le valute e la salute: ma poiché prevenire è meglio che curare regolatevi di conseguenza … Siate prudentissimi sulla strada.

BILANCIA: Grazie ad un appoggio divino o terreno, una mano tesa o una buffa coincidenza, una fettina della vostra vita muterà inducendovi a guardare più fiduciosamente ad un contiguo inverno incasinato ma soddisfacente… Dovrete imparare od approfondire delle tematiche, vi solleverete da un peso o chiarirete un malinteso. Occhio solo a non strafare per poi ritrovarvi nel week end spossati e stressati. Indite conoscenze da approfondire e coltivare. Trachea infiammata.

SCORPIONE: Dovrete smaltire diverse incombenze, reclamare dei diritti, tutelare la privacy, lottare per un ideale senza prendere lucciole per lanterne o cedere a ricatti morali distinguendo la sincerità dall’impostura e non fidarvi ciecamente di una (o uno) dalla bipolare personalità... Rammentate inoltre di ringraziare chi per voi, ora o nel passato, si è prodigato. Un caffè, un aperitivo o cenetta in compagnia porteranno allegria. Comunicato impensato. Disturbi stagionali.

SAGITTARIO: Ora che Giove è entrato nella vostra costellazione dovreste, in teoria, denotare dei miglioramenti in ciò che vi sta a cuore , confidare in favoritismi della sorte e non essere costretti a far, come già successo, buon viso a cattiva sorte… Eppure un paio di corrucci sfioreranno ancora i rapporti affettivi o interpersonali quasi andaste a cercare col lanternino situazioni anormali… Giovedì, venerdì e sabato appaiono ottimali per combinare qualcosina di carino. Infreddature.

CAPRICORNO: Pian pianino state risalendo la china riuscendo persino a cavarvi un pallino o togliervi una soddisfazione a cui forse avevate rinunciato per motivi indipendenti dalla vostra volontà. Cercate quindi di star su col morale e di non abbattervi alla minima contrarietà. Nel contempo abbiate cura della salute e imparate a fare della positività un baluardo: in tempi non lontani un sogno si concretizzerà… Ritrovi mangerecci o incontri casuali. Consulenti da interpellare.

ACQUARIO: Abbisognanti di certezze e attenzioni andrete in tilt ad ogni minimo scossone rimanendo maluccio dinanzi al comportamento di gente reputata più corretta…A taluni nativi verrà fatta una proposta da vagliare minuziosamente prima di dare risposte certe ad altri invece succederanno cose buffe ed inspiegabili. Pure una conoscente o presunta amica stupirà o deluderà… Quando siete in giro sorvegliate l’auto, la borsa e gli effetti personali! Propensione a forme influenzali.

PESCI: Che gli amici si vedessero nel momento del bisogno lo avevate già constatato e ciò ricapiterà inducendovi a valorizzare una personcina a discapito di tanti pronti a far promesse per poi non mantenerne neppure una… Il sestile di Saturno vi aiuterà a mandare un progetto in porto e a ritrovare stabilità malgrado si profili un periodo alquanto animato per quanto concerne l’amore, la famiglia o l’attività. Chiamata inaspettata e domenica strampalata.

Le stelle sono piccole luci che brillano nel buio della notte e della vita…

