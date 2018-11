Rapimento della volontaria Silvia Romano in Kenya: il dr. Roberto Ravera dalla Sierra Leone analizza "Sono orgoglioso. A lei la nostra vicinanza"

"Tutta la mia solidarietà a Silvia Romano, la giovane volontaria rapita in Kenya. Anche io sono in Africa, mia figlia è qui, altri amici come Paolo Secondo e Silvio Emanuelli sono qui. Ci sono altri volontari in altre organizzazioni che spendono il loro tempo per aiutare. Forse siamo idealisti, sognatori, ma non certo scriteriati".



Questo è il pensiero di Roberto Ravera, Presidente di FHM Italia Onlus. Lo stimato psicologo di Sanremo è intervenuto sul rapimento della volontaria Silvia Romano. "Abbiamo tutti capito, qui in Sierra Leone come altrove in Africa, che non serve fare la carità. Occorre dare competenze, fornire aiuto a costruire progetti socio-sanitari che migliorino la qualità di vita della gente. Occorre anche formare il personale locale a costruire professionalità all’altezza" - analizza Ravera.



"Il mio pensiero è a Silvia Romano e alla sua famiglia. - spiega Ravera - Di fronte all’egoismo imperante, all’apatia generale di cui sono afflitti tanti giovani (e non) la testimonianza di Silvia sia un esempio. Non c’è vita se non si esplora al di là dei nostri confini mentali. Ci si deve addestrare ad affrontare il mondo nella sua complessità, perché questo è l’unico modo per non rimanere vittima di un narcisismo autoreferenziale. Penso che come italiano e come cooperante io mi senta orgoglioso di Silvia e a lei tutta la nostra vicinanza e solidarietà".