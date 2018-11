Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 23 a domenica 25 novembre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 23 NOVEMBRE

SANREMO

16.00-18.00. Per l’Università delle Tre Età - Unitre, Storia del Territorio: intervento della Dott.ssa Cinzia Ballesio con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Ramasso sul libro ‘L’Istituto delle figlie dei Militari a Sanremo’ (Neos Edizioni). Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero



16.30. In occasione della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, conferenza di Alessandro Chiabra ‘Carmen, Lulù, Salomè e le altre. Dallo Ius Corigendi al delitto d’onore, la violenza contro le donne nella storia’. Sala punto d’incontro del supermercato Coop di Corso Matuzia



18.00. In collaborazione con la Fondazione Angelo Bozzola, inaugurazione mostra ‘Tracciati spaziali. Superfici e materie di Angelo Bozzola’ a cura della Dott.sa Federica Flore, storica dell’Arte. Sala Biribissi del Casinò, ingresso libero, fino al 6 gennaio (h 15/23)

20.00-02.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20) + Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music con Jeremie (Nice) e Dj Tex. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste 16

20.45. ‘Tracce di Umanità’: evento sui temi del disagio sociale, della grave emarginazione e dell'accoglienza. Il Con i volontari della Caritas Intemelia, guidati da Davide Barella, e con le immagini video di Simone Sarchi e Riccardo di Gerlando accompagnati dalle voce di Franco la Sacra (Teatro dell'Albero), dalla musica del ‘Trio Scampato’ e della Scuola MusicArte di Camporosso. Roof 1 dell’Ariston, ingresso libero

21.00. ‘Sanremo international guitar Festival & competition’: esibizione di Paco Seco (Spagna) Flamenco, Xuo Tuo (Cina), Xuanxuan Sun (Cina). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.15. Musical ‘Dirty Dancing il Musical’ (‘The Classic Story on Stage’). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

8.00-19.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Mostra ‘Palazzo Comunale e dintorni’ a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Archivio Fotografico Ragazzi, Comitato San Giovanni. Palazzo Comunale, fino al 26 novembre (dal lunedì al venerdì ore 8/19, sabato ore 8/12)

9.00-18.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘I personaggi della Cultura’, a cura dell'Archivio Fotografico Ragazzi + Mostra Bibliografica ‘Imperia tra i libri. Spunti e tematiche culturali nelle pubblicazioni locali del periodo 1921-1925’ a cura del Comune di Imperia. Biblioteca Civica. Piazza De Amicis, fino al 1 dicembre

9.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra Fotografica Itinerante nelle vetrine dei negozi, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione, fino al 26 novembre

9.30-17.00. ‘Aspettando il Centenario’, 1° Festival del Disegno, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione, fino al 25 novembre

11.00. ‘Aspettando il Centenario’, incontro dal titolo ‘La Strada della Libertà’. Le 5 Vie che uniscono la Città di Imperia dedicate a 5 combattenti per la Democrazia, a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Palazzo Comunale, Sala Consiliare



15.30. Inaugurazione di due nuove panchine rosse e presentazione di disegni realizzati dall’Istituto d’Arte per la realizzazione di un murales, in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità e arredo urbano della città di Imperia. Parco Urbano

16.00-25.00. Mostra fotografica ‘Lassù Parasio’, a cura del Circolo Parasio. Palazzo Guarnieri Piazza Pagliari, fino al 25 novembre

16.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario la Città si fa in mostra...’: mostra a cura del Comitato di San Giovanni con esposizione di documenti storici e oggetti a testimonianza di momenti di vita quotidiana che attraversano i quasi 100 anni della Città di Imperia. Spazio ex Salso in via Scarincio, fino al 26 novembre



16.30. Per il ciclo ‘Essere nel tempo’ (8a edizione), incontro sul tema ‘Come la Fisica ha rivoluzionato il concetto della percezione del tempo’ con Orleo Marinaro, ricercatore e formatore. Milano. Biblioteca Leonardo Lagorio, ingresso libero

17.30-18.30. ‘Aspettando il Centenario’, manifestazione musicale 'Dixieland itinerante', a cura dell'Equipage Ambassador Dixie & Street Parade. Via Cascione e Piazza Serra



18.30. Presentazione del libro ‘Liscio come l'olio’ di Guido Novaro a cura di Guido Novaro e Roberto Casalini. Letture a cura di Livia Carli e Gianni Oliveri. Teatro Lo Spazio Vuoto, in via Bonfante 37



21.00. Concerto per organo dedicato alle celebrazioni di San Leonardo a cura del M° Ferruccio Bartoletti, organista della Cattedrale di Massa e concertista a livello internazionale. In programma musiche per organo di Bach, Franck, Schumann e Reger. Basilica Concattedrale di Porto Maurizio, ingresso libero



ENTROTERRA

PONTEDASSIO



17.30. Incontro informativo sulla prevenzione dei tumori con intervento del dott. Claudio Battaglia, senologo e chirurgo presso l’ASL 1 imperiese , nonché presidente della LILT sezione di Imperia-Sanremo. Palazzo Agnesi

FRANCIA

MONACO

10.00-21.00. 23ª edizione di ‘Monte-Carlo Gastronomie’: rendez-vous della gastronomia francese e straniera, con un ritorno ai sapori autentici, ai prodotti locali e alle idee originali per tavoli da festa (ingresso 5 euro). Espace Fontvielle, fino al 26 novembre (più info)

20.30. ‘Antigone’: spettacolo teatrale di Jean Anouilh a cura dello Studio de Monaco. Théâtre des Variétés

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2018: esibizione di Sanseverino + Hugh Coltman – ‘Who's Happy’. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (più info)

VILLENEUVE LOUBET

20.00. Per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, Show cooking a cura dello Chef Agostino Coppola del Ristorante Portofino. Polo Culturale Auguste Escoffier, Allee Rene Cassin 269



SABATO 24 NOVEMBRE

SANREMO



9.30-13.00. Nell’ambito dell’evento internazionale per sostenere Genova ‘Pasta pesto Day’: presentazione del progetto Biotech GEO per un basilico resistente alla Peronospora e gli aspetti qualitativi e nutrizionali presenti in un piatto di pasta al pesto. Forte Santa Tecla, Corso Nazario Sauro 7 (il programma a questo link)



10.00. ‘La valorizzazione e fruizione del patrimonio botanico e florovivaistico nel Ponente Ligure’: conferenza organizzata dall'Associazione ‘Amici del Giardino di Villa Ormond’. Floriseum, in Corso Cavallotti 113



16.00. Cerimonia di premiazione del Premio Laurano 2018 al narratore Marino Magliani con reading di poesie di Renzo Laurano recitate dall’attore Franco La Sacra del Teatro dell’Albero alla presenza di una delegazione di Accademici della Pigna. Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese

20.00. Degustazione cena tipica Piemontese. Ad ogni portata, ispirata alla tradizione sabauda, verrà abbinato un vino delle prestigiose Cantine Prunotto della Marchese Antinori. Sala liberty del ristorante Balzari presso l’hotel Belsoggiorno (più info)

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

21.00. ‘Sanremo international guitar Festival & competition’ (ultimo giorno): esibizione di ‘SoloDuo’: Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia) + Orchestra di Chitarre del Ponente Ligure Quartetto ‘Guitar & Friends’: Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D'Adamo. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero (più info)

IMPERIA

8.00-12.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Mostra ‘Palazzo Comunale e dintorni’ a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Archivio Fotografico Ragazzi, Comitato San Giovanni. Palazzo Comunale, fino al 26 novembre (dal lunedì al venerdì ore 8/19, sabato ore 8/12)

8.30-18.30. Convegno nazionale sull’Affido Familiare. Biblioteca Civica L.Lagorio, piazza De Amicis (i dettagli con il programma a questo link)

9.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra Fotografica Itinerante nelle vetrine dei negozi, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione, fino al 26 novembre

9.00-12.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘I personaggi della Cultura’, a cura dell'Archivio Fotografico Ragazzi – Mostra Bibliografica ‘Imperia tra i libri. Spunti e tematiche culturali nelle pubblicazioni locali del periodo 1921-1925’ a cura del Comune di Imperia. Biblioteca Civica. Piazza De Amicis, fino al 1 dicembre

9.30-17.00. ‘Aspettando il Centenario’, 1° Festival del Disegno, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione, fino al 25 novembre

10.00-12.00. ‘Diamo strada all’autonomia’: corso di formazione gratuito per genitori e bambini con DSA tenuto dalle dott.sse Roberta Rota e Valentina Orso, pedagogiste specializzate perfezionate in DSA. Biblioteca Civica L.Lagorio



10.00-18.00. Laboratorio di Arteterapia ‘Creare con la creta’ a cura di Axel Rutten ed organizzato da Artedo Liguria. MACI – Museo Arte Contemporanea Imperia, Villa Faravelli, Viale Matteotti 151, anche domani, info 347 3108899 (più info)

15.00-17.00. Corso di Balli Occitani per principianti a cura del Comitato Territoriale UISP di Imperia. Palestra ex GIL di Piazza Roma a Porto Maurizio (tutti i sabati fino al 15 dicembre), info 338 8741468



15.00-19.00. Esposizione dei lavori di ricamo, cucito e a maglia realizzati dalle volontarie dei Laboratori della parrocchia di Cristo Re e di Cervo la cui vendita ad offerta va a sostegno del progetto ‘Mais Comunitade, Mais Força’ nella regione di Gabu nel Nord Est della Guinea Bissau. Cinema Parrocchiale, via Trento ad Oneglia, anche domani

15.30-19.30. Per ‘Aspettando il Centenario’, mostra ‘Navi e Porti’ a cura dell'Archivio Fotografico Ragazzi. Museo Navale, fino al 26 novembre (martedì h 9.30/11.30, giovedì e sabato h 15.30/19.30)

15.30-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, animazione a tema del 95°, a cura dell'Associazione Sorrisi in Pillole nel Reparto di Pediatria Ospedale Civile di Imperia

15.30. ‘Aspettando il Centenario’, visita guidata, a cura del Comitato SottoTina. Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola

16.00-25.00. Mostra fotografica ‘Lassù Parasio’, a cura del Circolo Parasio. Palazzo Guarnieri Piazza Pagliari, fino al 25 novembre

16.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario la Città si fa in mostra...’: mostra a cura del Comitato di San Giovanni con esposizione di documenti storici e oggetti a testimonianza di momenti di vita quotidiana che attraversano i quasi 100 anni della Città di Imperia. Spazio ex Salso in via Scarincio, fino al 26 novembre



17.00. Cerimonia di consegna del Premio San Leonardo ‘Città di Imperia’ 2018 a Cristina Castigliola, soprano, attrice e cantante, Fabrizio Polpettini regista, produttore e direttore artistico, Eugenio Ripepi, artista a tutto tondo, Christian Lavernier, chitarrista di fama internazionale. Sala del Consiglio Comunale



17.00-20.30. Inaugurazione Mostra ‘Ligustro e l’ultimo impressionista’ curata da Maria Nella Ponte (Hellory) e da Vincenzo Bordoni (vKlabe), Galleria Barattolo in Piazza San Francesco 10, sino al 4 gennaio 2019 (h 16/19.30 e su appuntamento)



20.00. Presentazione dell’ultimo lavoro del chitarrista e compositore imperiese Marco ‘Puglia’ Puglisi. Za’ Records, rock e aperitivi in Via Caboto a Porto Maurizio

21.00. Per ‘Il Teatro del Mare’, spettacolo di Enrique Balbontin in ‘Balbontin Show’. Auditorium del Museo Navale, via Scarincio7 (15 euro), info 339 5753743

21.15. Spettacolo ‘12 chitarre & io’: musica dal vivo con Mauro Vero. In programma brani del suo repertorio oltre a quelli di Eric Clapton, Gary Moore, George Benson, Django, Carlos Santana e tanti altri. Teatro dell’Attrito, info 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



10.00. ‘Un Poster per la Pace - La solidarietà è importante’: esposizione disegni facenti parte del concorso per gli alunni delle scuole medie. A cura del Lions Club Ventimiglia. Chiostro di Sant’Agostino e Biblioteca Aprosiana, Piazza Bassi 1, fino al 10 dicembre



15.30. ‘Non si va lontano se non si fa qualcosa per gli altri’: in occasione del 55° anniversario della fondazione i Lions incontrano la cittadinanza per illustrare le principali attività di servizio del Club e dell’Associazione Internazionale dei Lions Club. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1



16.00. Per le Celebrazioni del Centenario, conferenza ‘Monumenti ai caduti ventimigliesi: memorie di carta e di marmo’ a cura di Valentina Zunino. Dopolavoro Ferroviario, Piazza C. Battisti, ingresso libero



16.30. ‘L’antico Egitto e la meccanica quantistica’: conferenza del professor Fabio Truc, ricercatore al CERN di Ginevra. Apre i lavori Enrico Revello, presenta Claudio Morano, conduce Gaspare Caramello. Lettura di poesie a cura di Roberto Bistolfi. Chiostro di Sant’Agostino



20.00. Cena solidale con ricavato a favore del progetto Mediterranea che sostiene la nave ‘Mar Jonio’, acquistata con il contributo di Banca Popolare Etica. Intervengono Khalid Rawash (consigliere nazionale dell’Arci) ed Erasmo Palazzotto (Sinistra Italiana), garanti nazionali del progetto. Centro sociale Spes di Roverino (15 euro), info 0183 650327



VALLECROSIA



9.30. Incontro dal titolo ‘Ok sono cieco, e allora??? Io vinco così’ con la partecipazione dell’atleta paralimpico Daniele Cassioli, campione europeo e mondiale di sci nautico, con presentazione del suo primo libro ‘Il vento contro’ (De Agostini). Apre Davide Di Benedetto e conduce il giornalista Graziano Consiglieri. Evento a cura di Spes. Sala Parrocchiale dell’Oratorio Don Bosco, via Col. Aprosio 433, ingresso libero

BORDIGHERA

15.00-17.00. Per i ‘Pomeriggi di Scrittura’, incontro sul tema ‘Distacchi, cambiamenti e lasciar andare’ (5 incontri a cadenza mensile da ottobre 2018 a febbraio 2019). ‘La Comunità del Futuro’, Via Hortensia 9, info 320 0221011

OSPEDALETTI



21.00. In occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne, ‘Però mi vuole bene...’: spettacolo Teatrale a cura dell’associazione PENELOPE di Bordighera con la partecipazione del Maestro Gianni Martini e della Cantante Valentina Gallinella. La Piccola’ (ex scalo merci) Via Cavalieri di Malta, ingresso libero



ARMA TAGGIA



11.30. Cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa simbolo contro la violenza sulle donne. Villa Boselli (ingresso cancello principale)

SAN LORENZO AL MARE



9.30-18.00. Laboratorio teorico pratico a numero chiuso, sui prodotti probiotici Thailandesi. Evento a cura dell’associazione ‘Gocce di Natura’. ‘Sala Iris’ dell’Hotel Riviera dei Fiori, info 351 9104008



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



9.00-13.00. Incontro pubblico con tavola rotonda organizzato da ACAT Sanremo dal titolo ‘Alcol - piacere di conoscerti’. Sala Tiglio del Palabigauda

FRANCIA

MONACO

10.00-21.00. 23ª edizione di ‘Monte-Carlo Gastronomie’: rendez-vous della gastronomia francese e straniera, con un ritorno ai sapori autentici, ai prodotti locali e alle idee originali per tavoli da festa (ingresso 5 euro). Espace Fontvielle, fino al 26 novembre (più info)

10.00-19.00. ‘Giornata del Libro Goloso: parole e piatti, dediche, incontri e dimostrazioni di cuochi’. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.00. Monte-Carlo Boxing Bonanza: notte di incontri tra pugili e campionati del mondo di boxe inglese. Salle Médecin del Casinò di Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘Antigone’: spettacolo teatrale di Jean Anouilh a cura dello Studio de Monaco. Théâtre des Variétés

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2018: esibizione di The Amazing Keystone Big Band – ‘Django Extended’ + Vincent Peirani – Living Being ‘NightWalker’. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (più info)



DOMENICA 25 NOVEMBRE

SANREMO



10.00. Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, ‘Noi… Insieme’: camminata non competitiva per dire NO alla violenza sulle donne. Evento organizzato da FIDAPA di Sanremo. Partenza con ritrovo in corso Salvo D’Acquisto (fronte bar SUD-EST) e arrivo in piazzale Pian di Nave (Forte Santa Tecla)



15.00-24.00. ‘Caruggi Play’: giornata ludica aperta a tutti con più di 25 Giochi da Tavolo a cura dell’associazione ‘Caruggi and Dragons’. Locali del Chimicand, via Lamarmora 38 (più info)



16.30. 'Opera in Fiore': Concerto lirico a cura dell’Associazione Sanremo Lirica. Teatro dell’Opera del Casinò

IMPERIA



9.00-19.00. Esposizione dei lavori di ricamo, cucito e a maglia realizzati dalle volontarie dei Laboratori della parrocchia di Cristo Re e di Cervo la cui vendita ad offerta va a sostegno del progetto ‘Mais Comunitade, Mais Força’ nella regione di Gabu nel Nord Est della Guinea Bissau. Cinema Parrocchiale, via Trento ad Oneglia (h 9/12.30-15/19)



9.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra Fotografica Itinerante nelle vetrine dei negozi, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione, fino al 26 novembre

9.30-17.00. ‘Aspettando il Centenario’, 1° Festival del Disegno, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione



10.00-18.00. Laboratorio di Arteterapia ‘Creare con la creta’ a cura di Axel Rutten ed organizzato da Artedo Liguria. MACI – Museo Arte Contemporanea Imperia, Villa Faravelli, Viale Matteotti 151, info 347 3108899 (più info)

11.30. ‘Aspettando il Centenario’, inaugurazione della Pinacoteca Parrocchiale intitolata a don Luigi Morelati, a cura dell'Associazione Adulti Scout. Parrocchia di Cristo Re

16.00-25.00. Mostra fotografica ‘Lassù Parasio’, a cura del Circolo Parasio. Palazzo Guarnieri Piazza Pagliari

16.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario la Città si fa in mostra...’: mostra a cura del Comitato di San Giovanni con esposizione di documenti storici e oggetti a testimonianza di momenti di vita quotidiana che attraversano i quasi 100 anni della Città di Imperia. Spazio ex Salso in via Scarincio, fino al 26 novembre

16.00. Per ‘Il Teatro del Mare’, spettacolo di Enrique Balbontin in ‘Balbontin Show’. Auditorium del Museo Navale, via Scarincio7 (15 euro), info 339 5753743

17.30. ‘Aspettando il Centenario’, consegna Premio San Leonardo ‘Città di Imperia’ anno 2018, a cura del Circolo Parasio. Palazzo Comunale, Sala Consiliare



VENTIMIGLIA



17.30. Su iniziativa dei giovani del Rotary, sfilata di moda con la partecipazione di varie pelliccerie, animazione, aperitivo con offerte destinate agli sfollati del ponte Morandi di Genova. Forte dell’Annunziata



BORDIGHERA



18.00. Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, convegno dal titolo 'La conoscenza contro la violenza, la denuncia protegge te e i tuoi figli'. Seguirà lo spettacolo teatrale 'Madame Chrisantheme' l’attrice Chiara Giribaldi. Evento a cura dello Sportello di Ascolto Noi4You. Palazzo del Parco (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

8.00-19.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato . Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata a tema: Dolceacqua terra dei Doria, tra storia ed enogastronomia. Al termine, degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 229507 (più info)



MENDATICA



10.00. ‘Blind Your Track, Passeggiata Sensoriale’: isieme alle nostre escursionistiche del CTE delle Alpi Liguri ci si addentra bendati nel bosco, ripercorrendo un sentiero creato appositamente per i non vedenti (10 euro). Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, piazzale davanti Albergo Settimia, info 338 3045512

PIEVE DI TECO

8.30-18.00. Tradizionale mercatino dell’antiquariato con la partecipazione di oltre 60 espositori. Corso Mario Ponzoni (ogni ultima domenica del mese)

ROCCHETTA NERVINA

17.00. Serata benefica organizzata dalla locale sezione della LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), Outlet di vestiti da sposa Sì, lo voglio ed il ‘Gruppo 29 Luglio’ (che riunisce modelle/i): sfilata di moda e cena (30 euro). Lago Bin, info 0184 570030

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. 23ª edizione di ‘Monte-Carlo Gastronomie’: rendez-vous della gastronomia francese e straniera, con un ritorno ai sapori autentici, ai prodotti locali e alle idee originali per tavoli da festa (ingresso 5 euro, gratuito per i minori di 12 anni). Espace Fontvielle, fino al 26 novembre (più info)

15.00. ‘Sansone e Dalila’ di Camille Saint-Saëns. Grimaldi Forum Monaco (più info)





