Taggia: la Scuola Mazzini di Levà punta alla seconda bandiera verde, i ragazzi ispirati dall'emergenza idrica (Foto e Video)

L’emergenza idrica di Taggia ha ispirato il progetto ‘Non c’è acqua da perdere’ che porta la Scuola G.Mazzini di Levà a candidarsi per ottenere la bandiera verde. Saranno ben 175 gli alunni e 25 gli insegnanti coinvolti in questa attività all’interno del progetto Eco-Schools. Si tratta della seconda volta per questa scuola primaria, dopo il brillante successo dello scorso anno scolastico, quando, proprio a maggio ottenne il vessillo verde, sinonimo di eccellenza e sensibilità verso le tematiche ambientali.



Quest’oggi il progetto è stato presentato dall’insegnante referente, Micaela Marmo, alla presenza delle rappresentanti regionali della FEE Italia (Foundation For Environmental Education) Albina Savastano e Marina Dri, l’ente europeo organizzatore di questa attività. Oltre a loro non poteva mancare una delegazione del Comune di Taggia che già l’anno scorso aveva dimostrato di credere molto in questa progettualità. L’ente comunale ha visto la partecipazione dell’assessore all’istruzione Barbara Dumarte, della referente Roberta Borioli e di Maurizio Liberto, per l’ufficio ambiente. Inoltre, c’era anche Simona Calvano, nella duplice veste di rappresentante della Secom (società che gestisce il depuratore ndr) e genitore.



FOCUS - Micaela Marmo, spiega le finalità del progetto





Ad aprire il tavolo di lavoro è stata l’assessore Dumarte che ha speso parole di elogio nei confronti del corpo docente della scuola Mazzini. “Ci tengo a ringraziarvi per l’impegno che avete messo l’anno scorso per ottenere la bandiera verde. E’ stato un cammino lungo che anche quest’anno ci vedrà insieme. Vi ringrazio per quello che state facendo e per questa opportunità di apprendimento che darete ai bambini. La bandiera verde viene assegnata alla scuola ma ottenerla è motivo d’orgoglio per tutto il nostro Comune”.A Micaela Marmo il compito di introdurre l'idea e le attività legate a “Non c’è acqua da perdere”: “Il progetto vede come primi promotori i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e verterà sull’acqua. Questa attività nasce da una riflessione dovuta ai disagi vissuti nei giorni dell’emergenza per l’acqua non potabile. In questo frangente tutti noi abbiamo sperimentato con mano cosa voglia dire farne a meno. Ogni classe approfondirà i diversi aspetti legati all’acqua: una risorsa, un bene prezioso ed un diritto. Quindi si parlerà dell’uso consapevole, del risparmio e dell’uso dell’acqua pubblica”.“Volevamo sensibilizzare i ragazzi sul tema della depurazione e del rispetto del mare. Tutto parte da una depurazione fatta bene. - ha aggiunto Simona Calvano - Quindi far capire ai ragazzi cosa viene erroneamente riversato nello scarico. Non si può riversare qualsiasi cosa e questo incide sull’impianto di depurazione e quindi sul mare”.Roberta Borioli e Maurizio Liberto, hanno rimarcato la piena disponibilità da parte del Comune per lo sviluppo delle varie tematiche trattate dalle numerose classi coinvolte in questo progetto. Un’attività che anche quest’anno coinvolgerà nuovamente la Docks Lanterna ed in più anche la Protezione Civile comunale.Con questo primo EcoComitato si chiude la fase organizzativa per lasciare spazio alla messa in pratica del progetto, dagli aspetti di studio, analisi ed approfondimento fino ad arrivare alla stesura dell’EcoCodice. Se le scuole primarie, Mazzini e G.B. Soleri (ne avevamo parlato QUI ) rispetteranno i vari step previsti dalla rigida procedura, la candidatura verrà perfezionata e se l’ente organizzatore si esprimerà positivamente, per la fine dell’anno scolastico, a maggio, potrebbe esserci la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera verde da far sventolare sulle scuole tabiesi.