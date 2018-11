“L'Europa che c'è. L'Europa che verrà”: il report della conferenza che si è svolta a Genova

Fabio Piaggio, Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Competitività, Regione Liguria Progetti POR FESR 2007-2013 per gli Enti pubblici della Liguria ha illustrato e documentato nel dettaglio alcuni progetti realizzati in tutta la Liguria “Abbiamo attuato due forme di attuazione di opere pubbliche nate su input della Commistione nella fase di negoziato del 2007. Ci è stato chiesto di impiegare le risorse e amplificare i risultati in due progetti integrati. Uno, territoriale, è andato a coprire le realtà minori, rafforzando le politiche sui territori spesso più abbandonatati dall'interesse collettivo; Questo ha interessato le 5 città principali della Regione. Il secondo, tematico, ha consentito di valorizzare una parte significativa del patrimonio storico-culturale con progetti che avessero come filo conduttore specifici obiettivi individuati. Nella parte urbana ci siamo concentrati sulla messa in sicurezza di alcuni territori, ma anche interventi delle parti della Città, che sono oggetti di degrado della realtà urbana. Parzialmente abbiamo risolto determinate criticità: basti pensare che solo l'asse dedicato allo sviluppo urbano ha messo in gioco 135 milioni di investimenti. Complessivamente sono stati realizzate oltre 160 opere pubbliche che hanno visto protagonista la riqualificazione urbana, suddivisi in tutta la Regione. Vorremmo sfatare due miti: che non siano dati finanziamenti europei e che in Italia le opere pubbliche non si portano a compimenti. CI sono vincoli e termini per la realizzazione delle opere e questo è uno stimolo per tutti i soggetti beneficiari per portare a caso i risultati”.