Sanremo: alta velocità su via Dante e misure preventive, lettrice denuncia "Ci sono volte che sembra ci sia la gara"

Lettrice chiede l'installazione di passaggi pedonali rialzati o maggiori controlli contro i mezzi ad alta velocità che attraversano la zona di via Dante Alighieri a Sanremo



"Ho letto l'articolo sui prossimi attraversamenti pedonali. Immagino siano utili ma vorrei segnalare un altro punto molto sensibile alla velocità esagerata di taluni.Io abito in Via Dante Alighieri nella parte alta, verso il Don Orione. In questa parte della via, moto e auto prendono velocità partendo dalla fine della curva della casa di riposo, proprio dove ci sono le strisce pedonali di fronte al tabaccaio e al bar, dove c'è la galleria e inizia Via Tappoletti. Oltretutto questa parte di strada praticamente non ha marciapiede ed è molto pericoloso camminare con mezzi che sfrecciano ad alta velocità, passando di fianco a pochi centimetri. Ci sono volte che sembra ci sia la gara degli scooter con le marmitte aperte, soprattutto di sera e con più frequenza d'estate. Pure certi automobilisti non disdegnano l'ebrezza della velocità! Anche ultimamente c'è stato un incidente con uno scooter che ha preso proprio l'angolo di un edificio in questa via. Credo che i dissuasori come gli attraversamenti rialzati possano essere utili anche in questa via. Ho già segnalato a voce il problema ai vigili, ultimamente proprio in occasione dell'incidente. Invito pertanto gli uffici comunali preposti a valutare la situazione o per lo meno alle forze dell'ordine di aumentare i controlli sulla velocità dei mezzi. Usare un autovelox puntato dalla galleria potrebbe già essere un deterrente".