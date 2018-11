Ventimiglia: ordinanza anti slot, lettore risponde al gestore di un locale. "Prima dell'arrivo delle macchinette come faceva?"

Il lettore Roberto risponde al gestore di un locale (QUI) che si lamentava per l'ordinanza sull'accensione degli orari delle slot a Ventimiglia.



"Vorrei rispondere al commerciante della città di confine che lamenta che non potrà più pagare l'affitto, e dovrà licenziare il suo dipendente perché non guadagna più come prima, per colpa dell'ordinanza del sindaco. Intanto la ludopatia non è solo il problema per la persona ma per tutta la famiglia, quindi anche loro si ritrovano a non poter pagare l'affitto di casa e non poter fare la spesa e magari sono già disoccupati magari, hanno pure dei minori in casa, e magari rubano in casa per poter giocare alle sue macchinette. I pensionati altro problema non possono comprarsi le medicine per curarsi. Se il suo problema è poter tirare avanti ma quando non c'erano le slot come faceva? Si, sigarette ed alcool sono altri problemi ma non si può fare tutto. Cominciamo dalle macchinette. Queste sono un problema molto più serio, soprattutto adesso in Italia dove non c'è molto lavoro ed i soldi scarseggiano. E' un periodo duro per tutti".