Ventimiglia: intervento del consigliere Malivindi (M5S) sull'ordinanza anti-slot “Le buone pratiche vanno condivise”

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni del consigliere comunale Silvia Malivindi (M5S) sull'ordinanza anti-slot emanata dal sindaco Enrico Ioculano e che tanto sta facendo discutere a Ventimiglia.

Finalmente è arrivata l’Ordinanza che limita gli orari di apertura dei locali con le slot machines. Già annunciata a maggio del 2017, dopo 4 anni e mezzo di amministrazione (ma meglio tardi che mai) il Sindaco ha emesso l’ordinanza.

Finalmente una scelta politica importante, ancor più coraggiosa perché emessa a fine mandato a pochi mesi dalle elezioni, e come ogni scelta rende scontente alcune persone. Per questa scelta Ioculano merita l’appoggio pubblico anche di chi, come me, dall’opposizione, la pensa come lui. L’Ordinanza va copiata in tutti i comuni limitrofi per non vanificare lo sforzo.

Le macchinette sono alienanti, molto più delle sale scommesse, ma ancor più alienante è il gioco online. Ioculano ha fatto quello che poteva fare da Sindaco, ora la palla passa a un livello più alto. Il gioco online miete moltissime vittime invisibili e spesso le società di gioco online hanno sede all’estero e non pagano le imposte allo Stato italiano. Il

M5S a livello nazionale ha sempre combattuto l’azzardopatia, fin da quando era all’opposizione e poi con il Decreto Dignità, vietando le pubblicità del gioco online, ma la battaglia non è ancora finita.