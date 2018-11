Gioco online, sicurezza sempre più alta

Fare delle scommesse online è sicuramente un divertimento, ma che deve essere eseguito solo ed esclusivamente su siti affidabili e che possono garantire un alto livello di sicurezza.



Oltre ad avere a propria disposizione una serie di ottimi pronostici del campionato di serie b, utili per piazzare le scommesse vincenti, è bene che il bookmaker online che si sceglie abbia alcune caratteristiche.



Certificati di sicurezza



Il portale online deve offrire ai propri utenti una serie di certificati di sicurezza affidabili. Certificati, che offrono la massima sicurezza nelle transazioni che servono a depositare i contanti e sulle varie operazioni che si eseguono durante le sessioni di utilizzo.



Un bookmakers che non è in grado di fornire questo tipo di certificazione, per evitare brutte sorprese è meglio rimuoverlo dalla lista dei propri preferiti. Inviare denaro o informazioni personali, su una piattaforma non sicura, metti i soldi e i dati di una persona in una situazione di pericolo. Hacker o male intenzionati, hanno la possibilità di intercettare quei dati e utilizzarli per uno scopo differente da quello originale.



Servizio clienti in lingua italiana



Le interfacce di questi siti online sono sempre studiate per essere semplici e permettere a tutti di divertirsi senza grossi problemi, ma in alcuni casi possono verificarsi delle situazioni dove è necessario avere del supporto. Proprio per questo, prima di aprire un conto presso un bookmaker è bene eseguire un test del suo servizio clienti. Verificare se è gestito da persone che parlano la propria lingua e il livello di competenza di questi addetti.



Avere la certezza di poter contare su persone affidabili e competenti, è sicuramente un punto a favore che ogni sito online di scommesse dovrebbe offrire.



Bonus e promozioni



Un’altra delle caratteristiche che possono influenzare sulla scelta di un bookmaker o di un altro, sono la presenza di bonus o promozioni. In molti casi, questo genere di regali sono offerti sia agli utenti che si registrano presso un bookmaker, sia per gli utenti che sono affezionati giocatori.



In entrambi i casi, è sempre opportuno leggere con attenzione quali sono i requisiti da raggiungere per poter ritirare le eventuali vincite ottenute con i fondi ottenuti dai bonus. Non sempre, può risultare semplice soddisfare questa tipologia di requisiti.



Prima di registrare un conto presso un bookmaker e versare dei fondi, è sempre bene pensare che esiste la possibilità che quei soldi possono essere persi in pochi giorni. Puntare una scommessa è un gioco d’azzardo, che implica anche nelle puntate più sicure una percentuale di rischio. Percentuale, che può portare a perdere la scommessa e quindi a perdere i soldi legati ad essa.