Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 17 e domenica 18 novembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 17 NOVEMBRE

SANREMO



9.30. ‘Da Sanremo a Coldirodi sulle orme di Ciaicovsky’: visita guidata al borgo di Coldirodi ed alla Pinacoteca Rambaldi, rifacendo il percorso che Ciajkovsky fece 140 anni fa (8 euro). Ritrovo 30 presso la chiesa Polacca ( di fronte all’albergo Londra) pppure alle ore 10.45 al capolinea dell'autobus a Coldirodi, info 338 1375423



10.30-18.30. ‘World Expo Felina 2018’: due giorni dedicati ai gatti con premiazione dei migliori soggetti per le varie categorie (ingresso 6 euro, gratuito per i bambini fino a otto anni). Palafiori di Corso Garibaldi, anche domani (più info)

12.00. 34° campionato invernale ‘West Liguria’ – 2^ tappa ‘Autunno in regata’: competizione velica nelle specchio antistante la città, anche domani (più info)

16.30. Per il ciclo ‘Piante mediterranee tra scienza e tradizione’, ‘Il limone e il cedro, una storia secolare’: conferenza di Alessandro Carassale (DAFIST, Università di Genova) + su ‘Aspetti storici e commerciali del limone e del cedro’ + conferenza di Claudio Littardi (Centro Studi e Ricerche per le Palme) su ‘Aspetti biologici e colturali del limone e del cedro’. Floriseum a Villa Ormond



16.45. Presentazione del romanzo ‘Era meglio orfani’ scritto da Fulvio Rombo. Con l’autore conversano Vincenzo Genduso e Federica Fruet. Inframmezzi artistici di Simone Guerrucci, Massimo Ghione e Sonia Fallico. Al termine, piccolo rinfresco. Ex chiesa di Santa Brigida nella Pigna, ingresso libero

17.00. In occasione del 10° Anniversario dell'Associazione Pietro Donato di Sanremo 2008-2018, concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note libere’ con la partecipazione del Coro dell'Istituto Comprensivo ‘I. Calvino’ di Sanremo. Presentano Antonmario Semolini e Francesco Ottonello. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

17.00. In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Caterina Grisanzio presenta il libro ‘Pistole cariche – Immagini e stereotipi nelle pubblicità in un’ottica di genere’. Intervengono Laura Amoretti, consigliera di Parità della Regione Liguria, Arturo Sica, Presidente dell’associazione White Dove. Letture di Teresa Gandolfo. Palazzo Roverizio, ingresso libero

17.00. Per il ciclo ‘100 dalla Vittoria’, presentazione libro ‘Restaurare la Grande Guerra’ a cura del Prof. Fulvio Cervini. Forte di Santa Tecla

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

IMPERIA

8.00-12.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, Mostra ‘Palazzo Comunale e dintorni’ a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Archivio Fotografico Ragazzi, Comitato San Giovanni. Palazzo Comunale, fino al 26 novembre (dal lunedì al venerdì ore 8/19, sabato ore 8/12)

9.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra Fotografica Itinerante nelle vetrine dei negozi, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione, fino al 26 novembre

9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘I ricordi Du Portu', a cura di Comitato SottoTina e Compagnia di Via Carducci. Palazzo Pagliari, fino al 18 novembre (h 9/12-15/19)

9.00-12.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘I personaggi della Cultura’, a cura dell'Archivio Fotografico Ragazzi – Mostra Bibliografica ‘Imperia tra i libri. Spunti e tematiche culturali nelle pubblicazioni locali del periodo 1921-1925’ a cura del Comune di Imperia. Biblioteca Civica. Piazza De Amicis, fino al 1 dicembre



9.30-16.00. ‘Open Day’ della Biblioteca Civica ‘Leonardo Lagorio’ di Imperia: durante la giornata si illustreranno i servizi offerti dalla struttura e il calendario di iniziative e laboratori 2018/2019 (più info)



10.00-20.00. ‘Imperia Choco Fest - Festa del Cioccolato’ (2a edizione): degustazioni, laboratori, Showcooking, sculture e prelibatezze con la nuova formula del 2018. Via Cascione (zona pedonale), ingresso gratuito, fino al 18 novembre



10.00-17.00. Corso base di introduzione alla programmazione C# tenuto da Marco Minerva, MVP Microsoft e docente professionista (38 euro). Sede del Fablab Imperia, in via XXV Aprile 34 (più info)

10.00-18.00. ‘Aspettando il Centenario’: Open Day alla Biblioteca Civica con presentazione iniziative e laboratori 2018/2019. Biblioteca L.Lagorio, Piazza De Amicis



11.00-13.30. ‘Alberi per il futuro’: piantumazione alberi al Parco del Rosario per mantenere e valorizzare uno dei più importanti parchi della Citta.Parco del Rosario, Via Nizza, Via D'Annunzio (più info)



15.00-17.00. Corso di Balli Occitani per principianti a cura del Comitato Territoriale UISP di Imperia. Palestra ex GIL di Piazza Roma a Porto Maurizio (tutti i sabati fino al 15 dicembre), info 338 8741468



15.30-17.30. Incontro gratuito aperto al pubblico dal titolo ‘La Dieta-Antidemenza’. Partecipa il professor Massimo Tabaton, docente di Neurologia presso l’Università di Genova, neurologo di fama internazionale. Sala conferenze del Museo dell’Olivo ‘Carlo Carli’ (più info)

15.30-19.30. Per ‘Aspettando il Centenario’, mostra ‘Navi e Porti’ a cura dell'Archivio Fotografico Ragazzi. Museo Navale, fino al 26 novembre (martedì h 9.30/11.30, giovedì e sabato h 15.30/19.30)

17.00. ‘Aspettando il Centenario’, Concerto-Conferenza sulla figura del compositore Gaetano Amadeo, a cura del Centro Studi Musicali ‘Gaetano Amadeo’ - Associazione Culturale ‘Le Muse’. Villa Faravelli, ingresso libero

18.00, 20.30 & 23.00. ‘Il Mistero di Villa Grock’: gioco di ruolo dal vivo sul tema di Harry Potter. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Due parole in riva al mare’ in collaborazione con l'associazione Piccolo Laboratorio Eventi (tre turni di circa 2 ore). Villa Grock, via Fanny Roncati (25 euro), info 339 2877093 (più info)

21.00. Per ‘Il Teatro del Mare’, spettacolo di Beppe Braida dal titolo ‘Delirio’. Auditorium del Museo Navale, via Scarincio7 (15 euro), info 339 5753743



21.15. ‘Dentro di me non abita nessuno’: spettacolo del Teatro dell'Ortica di Genova, di e con Giancarlo Mariottini e Alessia Magrì. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 4955513

VENTIMIGLIA

10.00-17.00. Per le ‘Giornate Della Storia’, mostra Palii Marinari ‘Carbasi’ a cura dell’Ente ‘Agosto Medievale’. Museo Civico Archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata



BORDIGHERA



16.30. Presentazione del restauro, sostenuto dal Lions Club, di un mobile-pressa utilizzato da Clarence Bicknell e dai suoi eredi per rilegare album e miscellanee della propria collezione. Previsti interventi di Rudy Berro, Giannina Borelli, Daniela Gandolfi, Raul Ballestra, Giovanni Russo. Al termine, visita guidata alla mostra ‘Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni’. Museo Bicknell

SANTO STEFANO AL MARE

15.30. ‘Il dialogo interreligioso oggi’: conferenza su ‘Hinduismo - La Legge eterna’ con relatore il prof. Francesco Villano. Al termine coreografie indiane da parte del gruppo Nadija’s Oriental Dancers di Francesca Paglieri. Sala Consiliare Lungomare Cap. D’Albertis 4, ingresso libero

DIANO MARINA



16.00. Giornata Culturale della ‘Communitas Diani’: presentazione della nuova Rivista della ‘Communitas Diani’ anno XLI - 2018. Articoli di Francesco Biga, Jasna Calzamiglia, Luciano Livio Calzamiglia, Gloria Crivelli, Vincenzo Damonte, Giorgio Fedozzi, Giannetto Novaro, Marina Pissarello, Davide Rosso, Raffaella Temesio. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

BORGOMARO



17.00. ‘Felice Cascione e Borgomaro’: evento con la partecipazione del Coro ‘ConClaudia’ diretto da Margherita Davico e di Valeria Mela, mezzosoprano, Gianni Martini, fisarmonicista, Simone Gandolfo, attore, con testi di Laura Marvaldi. A cura di ISRECIm. Oratorio San Giovanni

PERINALDO

20.30. Osservazioni al telescopio di Luna, Marte, stelle doppie, planetario, museo. Osservatorio Comunale GD Cassini Perinaldo, informazioni tel 348 5823047 339 1859360



TRIORA



21.00-22.30. ‘Autunnonero Ghost Tour Triora’: evento condotto da uno Storyteller che racconta la storia, le leggende e i misteri dei luoghi che furono teatro di una spietata caccia alle streghe e di un processo della Santa Inquisizione che sconvolsero il borgo sul finire del XVI secolo. Info e prenotazioni 347 1402685

FRANCIA

CAGNES SUR MER

10.00-18.00. Fête de la châtaigne: mercato locale, fattoria didattica, degustazione di castagne arrostite, stufato e polenta, intrattenimento musicale. Vie e piazze del Centro città

MONACO

00.00. ‘19° No Finish Line: corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille, fino al 18 novembre (più info)

14.00-24.00. Luna park, un parco con quasi 80 stand, con giostre e attrazioni. Port Hercule, fino al 19 novembre (più info)



20.30. Recital (duo piano voci) di e con Christelle Loury che interpreta diversi successi di Piaf, Gréco e Barbara. Théâtre des Muses (più info)





DOMENICA 18 NOVEMBRE

SANREMO



9.30. ‘Cammina con il Cuore in Movimento’: incontro a Villa Ormond + camminata sulla ciclabile direzione Capo Verde e ritorno. Evento a cura dell’associazione ‘Cuore in Movimento’ (più info)



10.30-18.30. ‘World Expo Felina 2018’: due giorni dedicati ai gatti con premiazione dei migliori soggetti per le varie categorie (ingresso 6 euro, gratuito per i bambini fino a otto anni). Palafiori di Corso Garibaldi (più info)

12.00. 34° campionato invernale ‘West Liguria’ – 2^ tappa ‘Autunno in regata’: competizione velica nelle specchio antistante la città (più info)

17.00. Per il ciclo ‘100 dalla Vittoria’, presentazione libro ‘Architettura militare nella Grande Guerra’ a cura del Dott. Giancarlo Rilla. Forte di Santa Tecla

17.00. ‘Sanremo international guitar Festival & Competition’ (4a edizione): esibizione di Eliot Fisk (USA). Evento a cura del M° Diego Campagna. Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 24 novembre (più info)

IMPERIA



8.00-19.00. Fiera di San Leonardo sul Lungomare A. Vespucci con giochi gonfiabili per bambini, gli stand di cioccolato e tutta una serie di 'giochi antichi'



9.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra Fotografica Itinerante nelle vetrine dei negozi, a cura del Comitato San Maurizio. Via Cascione, fino al 26 novembre

9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘I ricordi Du Portu', a cura di Comitato SottoTina e Compagnia di Via Carducci. Palazzo Pagliari (h 9/12-15/19)



10.00-20.00. ‘Imperia Choco Fest - Festa del Cioccolato’ (2a edizione): degustazioni, laboratori, Showcooking, sculture e prelibatezze con la nuova formula del 2018. Via Cascione (zona pedonale), ingresso gratuito



10.30-12.00. 'Una panchina per Vieusseux’: Presentazione del salotto letterario in via G.P. Vieusseux. Interviene il Prof. Gerardo Pellegrino Nicolosi (Università di Siena). Evento organizzato da Centro ‘Rosselli’. Via Giampietro Vieusseux

14.30-17.30. ‘Aspettando il Centenario’, ‘Il più veloce di Imperia’: corsa di 100 metri piani non competitiva, da 3 a 100 anni. Premi per le famiglie partecipanti, a cura dell'U.S. Sportiva Maurina. Calata Anselmi



15.00, 17.30 & 20.30. ‘Il Mistero di Villa Grock’: gioco di ruolo dal vivo sul tema di Harry Potter su tre turni di circa 2 ore (alle 15, solo per bambini da 6/9 anni e famiglie in una versione più semplificata, alle ore 17.30 e 20.30 turni per adulti e ragazzi da 10 anni). Villa Grock, via Fanny Roncati (25 euro), info 339 2877093

15.00. ‘Giraparasio per il CIV’: visita al borgo antico del Parasio rivolta agli esercenti iscritti al CIV di Porto Maurizio. Ritrovo davanti al Duomo di San Maurizio



16.00. Per ‘Il Teatro del Mare’, spettacolo di Beppe Braida dal titolo ‘Delirio’. Auditorium del Museo Navale, via Scarincio7 (15 euro), info 339 5753743



20.30-22.30. ‘Aspettando il Centenario’, Conferenza dal titolo ‘La Confraternita di San Pietro incontra Imperia’, a cura della Confraternita di San Pietro Apostolo. Oratorio di San Pietro al Parasio

VENTIMIGLIA

10.00-12.30. Per le ‘Giornate Della Storia’, mostra Palii Marinari ‘Carbasi’ a cura dell’Ente ‘Agosto Medievale’. Alle ore 11.00, Visita guidata a tema sulle sculture del M.A.R. di Ventimiglia dal titolo ‘I Volti della Storia’. Museo Civico Archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata



10.00-12.00. Possibilità di visitare la chiesa di San Michele, nella città alta, accompagnati da Sergio Pallanca, che illustrerà la storia di San Michele, dei monaci benedettini e dei monaci templari a Ventimiglia



BORDIGHERA



17.00. Spettacolo Match Improvvisazione teatrale Bordighera-Siena: divertente gara fra le squadre di Bordighera e Siena che coinvolgono il pubblico di ogni età. Palazzo del Parco, Via 1° Maggio, ingresso libero

TAGGIA

10.15. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo in Piazza IV Novembre, fronte scuole elementari lungo Argentina (i dettagli a questo link)



DIANO MARINA



9.00. 1° Regolarità Turistica in riva al mare in ricordo di Michael: Raduno di auto storiche o di interesse collezionistico (in regola con il Codice della Strada) con prove di regolarità facoltative. Quarta tappa accumulo punti per il 2° Trofeo del Mare 2018. Evento organizzato in ricordo di Michael Mistri, a cura dell'Asd Scuderia del Castello di Albenga. Ritrovo in via della Repubblica, info 338 4192451

10.00. In occasione della festività di Santa Cecilia, patrona della musica, sfilata della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ per le vie del centro cittadino + S. Messa alle ore 11,00. Al termine della celebrazione religiosa foto ricordo e sfilata nelle vie cittadine

ENTROTERRA

BADALUCCO

8.30. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo in piazza del Duomo (i dettagli a questo link)

BAJARDO

9.30. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo ai Giardini Pubblici San Rocco (i dettagli a questo link)

CASTEL VITTORIO

8.30. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo in Piazza XX Settembre (i dettagli a questo link)

CERIANA

9.00. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo in Piazza G.M. marini (i dettagli a questo link)

CHIUSAVECCHIA

9.30. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo in Piazza della Chiesa dei Frazione Olivastri (i dettagli a questo link)

DIANO ARENTINO

11.00. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo in Piazza San Bernardo di Frazione Evigno (i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO

10.00. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio, alla scoperta della cultura enogastronomica dell’Italia e dei territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo. Ritrovo in Piazza Brunengo (i dettagli a questo link)



PORNASSIO



8.00. Escursione nelle Langhe a cura delle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Colle di Nava, info 338 7718703



TRIORA



8.00. Escursione in Alta Valle Argentina, lungo l’’Anello del Pin’, con la guida ambientale Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Realdo, info 391 1042608



9.00. Escursione alla Bassa di Sanson, in Alta Valle Argentina, lungo i sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri con vista panoramica sul Mar Ligure e sul Monte Saccarello. A cura dell’Associazione Monesi Young. Ritrovo dal Rifugio Realdo, info 339 1183146

FRANCIA

MONACO

00.00. ‘19° No Finish Line: ultimo giorno della corsa solidale aperta a tutti, con o senza licenza, corridori e camminatori (24 ore su 24). Espace Fontvieille (più info)

14.00-23.00. Luna park, un parco con quasi 80 stand, con giostre e attrazioni. Port Hercule, fino al 19 novembre (più info)

16.30. Christelle Loury racconta e canta Piaf (recital duetto piano e voce). Théâtre des Muses (più info)

20.30. Monte-Carlo Jazz Festival: esibizione di Denis Matsuev in ‘Classics and jazz’. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (più info)

