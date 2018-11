Sanremo: ecco come fare per smaltire il materiale ligneo accatastato con la mareggiata di fine ottobre

È stata assunta a Sanremo l'ordinanza sindacale sulla gestione del materiale ligneo depositato dalle mareggiate per il prelievo e la successiva combustione.

La circolare è stata diffusa nelle scorse ore da Cna tra gli imprenditori balneari della zona.

L’ordinanza dispone che:

i rifiuti prodotti a seguito delle mareggiate, quelli ingombranti, ferrosi e indifferenziati non recuperabili devono essere conferiti, in maniera differenziata entro e non oltre il termine di 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore dell’ordinanza, in cassoni scarrabili temporaneamente posizionati in zone facilmente accessibili da mezzi ed operatori secondo modalità operative che saranno comunicate, con apposita informativa, a ciascuno di voi;i rifiuti legnosi prodotti dalle mareggiate, devono essere temporaneamente mantenuti sui litorali per la messa a disposizione dei privati cittadini e/o successiva combustione, nel rispetto delle prescrizioni operative di cui alla DGR 1058/2015.