Vallecrosia rientra nel bando per l'edilizia scolastica: l'ex sindaco Giordano vuole essere ricordato per tutti i finanziamenti ottenuti grazie alla sua amministrazione

"Oltre ad invitarmi all’inaugurazione di tutte le opere che ho messo mano, che cambieranno il volto di Vallecrosia, ritengo, doverosamente di essere ricordato e menzionato per i finanziamenti che ho fatto ottenere a Vallecrosia".



La richiesta è stata avanzata dall'ex sindaco di Vallecrosia, Ferdinando Giordano, riferendosi al bando per l'edilizia scolastica che ha garantito alla cittadina un cospicuo finanziamento. L'ex primo cittadino, oggi consigliere comunale di minoranza ha commentato dicendo che: "Quella di oggi è una grande giornata per Vallecrosia frutto della perseveranza mia e della mia Amministrazione, sempre attenta alla scuola e alle sue necessità di sicurezza e di adeguamento ai suoi bisogni, e, nel seguire con assiduità e costanza il progetto della realizzazione del nuovo plesso scolastico".



"Con delibera di G.M. n° 55 del 06/06/2018 venne presentata la richiesta di aderire al bando del piano regionale triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 con il progetto esecutivo, approvato in linea tecnica, di delocalizzazione per la realizzazione di nuova scuola dell’infanzia di € 2.300.000,00 assumendoci l’onere di cofinanziamento comunale di 300.000,00. Apprendo con grande gioia la notizia che Vallecrosia è riuscita grazie alla rinuncia di alcuni comuni ad ottenere il finanziamento di un nuovo plesso scolastico".



"L’adesione al bando, grazie all’impegno e alla professionalità del funzionario Arch. Gianni Ughetto, è stata pienamente centrata e nella graduatoria regionale eravamo, in un primo momento tra i primi degli esclusi, confidavamo che potessero insorgere delle defezioni da parte di alcuni comuni assegnatari in relazione ad un requisito richiesto, da noi soddisfatto, della cantierabilità immediata. - prosegue Giordano - Il plesso scolastico di Vallecrosia ha degli evidenti problemi di spazio, da lì l’impegno di redigere un progetto per la realizzazione di un plesso scolastico che potesse far fronte a queste carenze e che fosse all’ avanguardia dal punto di vista progettuale".



"Questo è frutto di un’ altro progetto ambizioso in cui ho creduto sin dall’inizio nel mio mandato: la riqualificazione dell’area Tonet - sottolinea l'esponente della minoranza - Dopo i tanti proclami di tutti coloro che mi hanno preceduto siamo riusciti , tra l’altro, ad ottenere la totale riqualificazione dell’area antistante alle scuole oltre che portare in dote al comune ingenti somme che consentono all’attuale Sindaco di poter investire sulla manutenzione ordinaria che è stata carente proprio per la mancanza di fondi".



"Quella di oggi è una giornata che mi riempie il cuore di gioia perché dimostra che con il lavoro assiduo e senza grossi proclami si possono ottenere risultati importanti per le future generazioni - conclude l’ ex Sindaco Giordano - Oltre ad invitarmi all’inaugurazione di tutte le opere che ho messo mano, che cambieranno il volto di Vallecrosia, ritengo, doverosamente di essere ricordato e menzionato per i finanziamenti che ho fatto ottenere a Vallecrosia. Ringrazio l’Ass. Reg. Marco Scajola per la vicinanza e l’interessamento che ha sempre avuto per Vallecrosia e per la sua scuola, come nel caso della palestra e nei confronti della mia persona e della mia Amministrazione".