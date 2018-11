Una settimana ricca di appuntamenti per l'Accademia Formativa: domani alle 10 il primo incontro

Sarà una settimana ricca di novità all'Accademia Formativa.

Nella sede di Arma, martedì 13 novembre alle ore 10, Anita de Simone presenterà i suoi corsi di Mu Massage Desian e Mu Massage Model, mentre giovedì sera proseguono gli incontri dedicati alla Salute e al Benessere Naturale nella sede di Sanremo in Via Roma 4.

La relatrice del terzo a tema “Fiori di Bach” incontro, sarà Roberta Fusco, naturopata ed operatore del benessere.

Durante la serata, con inizio alle ore 21, conosceremo il personaggio Edward Bach, la filosofia e il suo metodo fatto di ricerca e sensibilità. Sarà una conferenza “esperienziale”: chi vorrà mettersi in gioco, verrà chiamato a ripercorrere le esperienze di Bach, osservare la Natura e ascoltare il suo messaggio segreto. Impareremo ad utilizzare i rimedi floreali e lasciare che ci guidino, come insegnanti delicati e silenziosi, verso la nostra più intima verità. Ampio spazio verrà lasciato a dubbi e domande, al confronto fra le esperienze dei partecipanti e l'esperienza diretta della relatrice.



Roberta, da anni impegnata nella ricerca, sperimentazione e divulgazione di sani stili di vita, è diplomata presso la scuola di Naturopatia Olistica LUMEN, attualmente è Naturopata presso il centro olistico privato “il centro del mondo” e formatrice presso l’Accademia Formativa.

La naturopatia si occupa di conoscere l’individuo, portarlo a prendere responsabilità del suo stato e cercare le migliori strategie per ripristinare l’equilibrio in generale, il percorso naturopatico infatti prevede lavori sia sul piano fisico senza dimenticarne l’aspetto emotivo, spirituale e mentale: pur rimanendo cardine fondamentale la promozione della salute nel quadro dei comuni regimi salutari, la naturopatia si sviluppa sull’unicità dell’individuo, creando protocolli operativi personalizzati che oltre a mirare al riequilibrio dello stato di salute, mirano ad una presa di responsabilità e consapevolezza.

La naturopatia è la somma di filosofie, principi, tecniche, scienze che pongono al centro della loro osservazione l’uomo anziché il sintomo, considerandolo nel suo insieme non solo il frammento.



Il prossimo incontri con la naturopata Roberta Fusco sarà il 6 dicembre con l'iridologia, mentre Manuela Sartore, operatrice e insegnate qualificata di Ku Nye massaggio tradizionale tibetano ci parlerà dell’hor-me una tecnica dolce tibetana.



Per l’anno 2019 sono previsti corsi durante i fine settimana di Mindfulness, iridologia fiori di Bach e alimentazione naturale, medicina tradizionale e massaggio tibetano.

L’Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica presenti in Liguria, organizza corsi riconosciuti dalla Regione Liguria e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere.



Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore.

Patrizia e Manuela credono che il mondo dell’estetica e del benessere siano simili e interdipendenti, per questo motivo promuovono da qualche anno corsi e conferenze su argomentazioni legate al benessere fisico, naturale, ed energetico.

In passato sono stati organizzati degli incontri con il Naturopatia e iridologia con il naturopata parigino Fabrizio Medail, dei corsi di massaggio olistico tibetano, moxa, coppettazione, hot stone, hor me massaggio rilassante tibetano.



Le lezioni del 2 e del 3 anno sono già iniziate nella sede di Arma di Taggia, il prossimo 12 novembre inizierà sia nella sede di Sanremo che in quella di Arma di Taggia il primo anno del biennio di qualifica per estetista dipendente riconosciuto dall’agenzia regionale ALFA LIGURIA.

L’Accademia Formativa srl ha sede in via Roma, 4 a Sanremo (Im) Tel: Patrizia Morreale 338/4687355 – Manuela Sartore 339/2123407 m.sartore@accademiaformativa.com e presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia Via Stazione Nuova.