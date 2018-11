Sabato e domenica prossimi, Beppe Braida ad Imperia per ‘Il Teatro del Mare’

Arriva a Imperia il grande Beppe Braida. Uno dei più celebri volti del panorama televisivo italiano, che ha fatto la storia del programma televisivo “Zelig”, per passare poi a condurre il programma “Colorado”, sempre sulle reti televisive Mediaset, uno tra i più desiderati comici italiani, arriva a Imperia sabato 17 novembre alle 21 e in replica domenica 18 novembre alle 16, per divertire gli spettatori che assisteranno allo spettacolo nelle comode poltrone dell’Auditorium del Museo Navale di Imperia, in via Scarincio 7.

I posti sono limitati, e quelli a disposizione ancora pochi. Il prezzo politico di 15 € suggerisce la prenotazione al numero 339 57 53 743.

I biglietti prenotati potranno essere ritirati in prevendita presso il botteghino del Teatro Cavour di Imperia, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17.



È finanche superfluo scorrere in rassegna i successi di Beppe Braida: ricordiamo come su citato “Zelig”, dove ha conquistato il successo grazie alla sua parodia dei conduttori del TG3, TG4 e TG5 (in cui conia i famosi tormentoni "Attentato! Si tratta di attentato!", "Poteva essere una..." e "Mingozzi, ci sei?").

Passa negli anni successivi a condurre il programma televisivo “Colorado” su Italia 1, e continua poi la sua presenza assidua sugli schermi in programmi come “Buona domenica”, e tanti altri sulle reti televisive Mediaset e Rai.

Nello suo nuovo spettacolo “Delirio”, che vedremo a Imperia in questo weekend, Beppe Braida racconta le manie degli italiani da Nord a Sud, e come questi vivano le nuove tecnologie, il web, i social e i mass media. Un modo di comunicare sempre diverso, che forse l'Italiano ancora fatica a comprendere.



Il cartellone del Teatro del Mare ospita importanti personaggi della televisione, della prosa e della musica italiana e internazionale, grazie al sostegno del Comune di Imperia, con il cui Assessore alla Cultura Marcella Roggero, i direttori artistici Eugenio Ripepi e Matteo Monforte hanno concertato la rassegna, degli sponsor Conad, Federturismo Riviera dei Fiori - Confindustria Imperia, Comitato S.Giovanni Ineja, Civ Consorzio Porto Maurizio, Ristorante Salvo Cacciatori, Braceria Pizzeria Fuori Mano, XL Hamburger, Arimondo Srl, Società Agricola Lupi, l’Amdaradan, dei partner The Bloggest, Artemis New Media, Crea Media, Proxima Associazione No Profit, Due parole in riva al mare. Continua la partnership con l’ITT Thomas Hanbury Corso Turistico del Ruffini, i cui allievi, guidati dalla docente Angela Refforzo, con la collaborazione delle docenti Gisella Rosso e Floriana Palmieri, si occupano della fase di promozione della rassegna con la distribuzione del materiale pubblicitario, della prevendita dei biglietti al Botteghino del Teatro Cavour, e dell’accoglienza degli spettatori al Museo Navale nei giorni in cui andranno in scena i numerosi spettacoli.



A Beppe Braida, seguirà il 24 e il 25 Enrique Balbontin. Poi la prosa con Alberto Giusta giorno 1 dicembre e Davide Fabbrocino il 7 dicembre; quindi la musica di Zibba il 15 dicembre, lo spettacolo di Natale di Elio Berti il 21 dicembre, il Teatro-Canzone di Gian Piero Alloisio il 22 dicembre, e Maurizio Lastrico il 29 e il 30 dicembre. A partire dal nuovo anno, Fabrizio Casalino il 12 e 13 gennaio, Marta & Gianluca il 19 e 20 gennaio, Daniele Raco il 26 gennaio, Enzo Paci il 2 e 3 febbraio, Enrico Bonavera il 9 e 10 febbraio, Mauro Pirovano il 16 e 17 febbraio, La Grande Notte dei Loser il 23 febbraio, Gianluca “Scintilla” Fubelli il 2 e 3 marzo, Nando Timoteo il 9 e 10 marzo, Pino Petruzzelli il 16 e 17 marzo, Las Valentinas il 22 marzo, Saverio Raimondo il 23 e 24 marzo, Dario Benedetto il 29 marzo, Alessandro Bergallo il 30 marzo. Chiude il 6 aprile Mirko Darar.