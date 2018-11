Gli errori di stile che ci rendono trasandati e sciatti: 10 da quelli più comuni a quelli più insospettabili!

In alcune situazioni della vita come un colloquio di lavoro o un primo appuntamento dove il tempo per presentarci è minimo, l’aspetto esteriore passa in primo piano e se trascurato può precludervi delle opportunità. Non si tratta solo di vestiti macchiati o sdruciti e di capelli sporchi, intendo errori di stile che ignoriamo ma che ci rendono immediatamente trasandati e sciatti agli occhi degli altri, ecco allora 10 errori da evitare:

1) RADICI EVIDENTI: che siano più chiare o più scure, le radici evidenti danno immediatamente un look disordinato, inutile allora ingegnarsi su abbigliamento e trucco se non facciamo attenzione a questo aspetto. Programmate meglio il ritocco dal parrucchiere di fiducia e per le emergenze fornitevi di quegli spray colorati per la ricrescita, vi consentiranno di superare indenni i giorni che mancano all'appuntamento dal vostro hair stylist. In alternativa tingete i capelli del vostro colore naturale, in questo modo avrete capelli lucidi e curati ma non sarete schiave del problema ricrescita.

2) COLORE SBAGLIATO DEL FONDOTINTA: quando il colore del fondotinta o della cipria sono troppo chiari o troppo scuri rispetto al colore del nostro collo, si crea un antiestetico stacco, che ci fa sembrare "mascherine", oltre ad essere poco valorizzante, da un effetto finto che poco piace agli uomini.

3) CHIGNON DISORDINATO: anche se impazzano su Pinterest i look con il chignon spettinato, fate attenzione perché sono pettinature studiate per sembrare naturali e veloci ma in realtà necessitano di tempo e impegno per ottenere l'effetto "disordinato ad arte", molto diverso da quello chignon che realizzate in velocità mentre uscite di casa senza guardarvi allo specchio. Dedicate qualche minuto allo styling dei vostri capelli, procuratevi shampoo a secco, una piccola spazzola e alcune forcine per essere sempre in ordine. Se avete poco tempo meglio una coda bassa o una treccia su capelli disciplinati con un po' di spuma o lacca, avrete così un aspetto più curato.

4) PELLICINE E CUTICOLE: molte persone formano la prima impressione su di noi su aspetti a cui magari non prestiamo troppa attenzione. Pellicine e cuticole in disordine possono pregiudicare l'aspetto delle nostre mani. Ricordiamoci di tirare indietro le cuticole con un bastoncino d'arancio e di tagliare le pellicine, curiamole poi con una crema per mani e unghie, in alternativa una manicure da una brava estetista potrà risolverci il problema.

5) ELASTICO PER CAPELLI INTORNO AL POLSO: questo aspetto spesso sottovalutato, risulta ancora più evidente su un look curato per il contrasto che crea. Sui vostri polsi indossate solo accessori carini (braccialetti o orologi). Per gli elastici utilizzate una pochette.

6) BORSE DELLE SPESA: l'ideale sarebbe far stare tutto il necessario in un'unica borsa, se proprio non ci riuscite, invece di utilizzare una borsa della spesa, optate per una shopping bag nel vostro colore preferito o in un colore neutro che si abbini col vostro guardaroba. Scamperete l'effetto "scappati di casa".

7) PELLE SECCA: la pelle secca oltre a darvi un effetto trascurato se sottovalutata aumenta l'insorgenza di linee o rughe, per evitare questo rischio porta con te un siero o una acqua termale spray per rinfrescare il tuo viso quando necessario. Fare uno scrub una volta a settimana ed una maschera per peli secche, può migliorare sensibilmente la situazione.

8) ROSSETTO ACCESO SU LABBRA SCREPOLATE: con i primi freddi capita sovente di avere labbra screpolate, alcuni rossetti a lunga tenuta hanno il difetto di seccare parecchio le labbra. Labbra secche danno un aspetto più vecchio, se messe in evidenza con un colore acceso, l'effetto invecchiante verrà amplificato. In questi casi meglio un balsamo idratante con una colorazione leggera, per nutrire e idratare senza rinunciare al colore.

9) PELI DI ANIMALI SUI VESTITI: chi vive con un animale domestico sa quanto sia dura la lotta ai pelucchi che lasciano in giro. Questo però è uno degli aspetti che maggiormente ci rende poco curati agli occhi degli altri. Armatevi di rulli acchiappa peli e mettetene uno anche in macchina ed in borsa, così da correre ai ripari se il vostro peloso amico ha colpito ancora.

10) AGGIUSTARSI I VESTITI: tirare giù o su di continuo maglie o abiti, oltre a essere fastidioso da vedere, farà pensare al vostro interlocutore che non avete scelto con abbastanza cura cosa indossare, che avete quindi sottovalutato il vostro incontro o il luogo dove vi siete recati. Inoltre non fa bene neanche a voi, una abbigliamento che va costantemente "aggiustato" ci rende poco self-confident e ci costringe a mantenere l'attenzione focalizzata lì, allontanandola magari da aspetti della conversazione che ci sarebbe utile memorizzare.

L'aspetto esteriore è importante perché è la carta con la quale ci presentiamo, ma per essere bellissime, coltivate la sensibilità, l'intelligenza ed il carattere, tutte virtù difficilmente truccabili a lungo.

"Troppo spesso si sottovaluta la potenza di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero, o il più piccolo atto di cura, che hanno il potenziale per trasformare una vita."

(Leo Buscaglia)

