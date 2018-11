Sanremo: piazza Borea d'Olmo e piazza Colombo cuore del villaggio di Natale, ecco gli allestimenti per dicembre

Sanremo si prepara ad un dicembre di festeggiamenti con un centro città che si candida a diventare a tutti gli effetti un villaggio natalizio. A scaldare i cuori con la magia del Natale ci penseranno un albero da record in piazza Borea d’Olmo che potrebbe essere accompagnato da alcuni elementi d’arredo di dimensioni considerevoli.

L’albero (nella foto in gallery ndr) che prenderà posto nella piazza avrà una forma conica, sarà alto circa 20 metri e sarà addobbato con 28mila luci led che gli permetteranno di cambiare colore ogni mezzora, creando un forte impatto emotivo. Non sarà l'unico elemento d'arredo di dimensioni considerevoli. Infatti, saranno posizionati anche: un Babbo Natale, delle renne, ed un igloo. Si tratta di figure alte tra i 3 ed i 5 metri che garantiranno ulteriori giochi di luce. E' allo studio degli uffici del Comune la possibilità di posizionare tutte queste strutture nella piazza creando un vero e proprio villaggio natalizio, a patto che si riesca a trovare un equilibrio con l'annesso palco del Comune, destinato ad eventi collaterali per il mese di dicembre. In alternativa, queste figure verranno posizionate in altri luoghi simbolo della città.



Con piazza Borea d’Olmo ‘occupata’ da queste strutture, il tradizionale mercatino di Natale quest’anno troverà spazio a pochi metri di distanza, in piazza Colombo. Lì saranno posizionati gli chalet dedicati all’artigianato ed al gusto. Inoltre, parte dello spazio dovrebbe essere dedicato ad attrazioni ed intrattenimento per i bambini.



Capitolo a parte per le luminare. Quest'anno l’appalto permetterà di garantire una copertura della città allargata, andando a toccare nuove zone, periferiche, oltre a rinnovare l'impegno del Comune verso le frazioni che non saranno dimenticate. Questo grazie all’impegno economico del Comune e del Casinò che hanno destinato a questa voce ben 150mila euro, con un aumento di circa 15mila euro rispetto al passato.



A questo punto non resta che aspettare l’8 dicembre data papabile per l’accensione di tutti questi elementi luminosi, giusto in tempo per salutare l’arrivo dei turisti attesi in massa per il mese di dicembre, grazie anche alla programmazione con alcuni eventi di richiamo, come Sanremo Giovani e soprattutto il concerto di capodanno con The Kolors a Pian di Nave. Non saranno i soli eventi. In questi giorni fervono i lavori a palazzo Bellevue per definire anche altri appuntamenti. La programmazione completa sarà presentata a stretto giro.