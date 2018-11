CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 10 novembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Cristallo di Dolceacqua



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI – ore 16.15 - 19.15 - 21.30 – di Lasse Hallström, Joe Johnston - con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman – Fantasy/Avventura - "Tutto ciò che Clara desidera è una chiave, unica nel suo genere, che sbloccherà una scatola contenente un dono inestimabile della madre scomparsa. Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrà alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara farà l'incontro con un soldato, Phillip, una banda di topi ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, il paese dei fiori e il paese dei dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare lo spaventoso quarto reame, dimora della tirannica Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e restituire finalmente armonia a quel mondo in bilico…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- TUTTI LO SANNO – ore 21.30 – di Asghar Farhadi - con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie – Drammatico/Thriller - "In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- NOTTI MAGICHE – ore 19.15 - 21.45 – di Paolo Virzì - con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco – Commedia/Noir - "Roma, estate dei mondiali di calcio del 1990. Un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere e i principali sospettati dell'omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale e ironico nello splendore e nelle miserie dell'ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PICCOLI BRIVIDI 2 – ore 17.15 – di Ari Sandel - con Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Chris Parnell – Commedia - "La nuova storia è ambientata diversi anni dopo il primo capitolo, con nuovi protagonisti alle prese con Slappy e con il suo piano di scatenare l'apocalisse nel giorno di Halloween…”

Voto della critica: ***

- FIRST MAN – IL PRIMO UOMO – ore 19.00 - 21.30 – di Damien Chazelle - con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit – Drammatico/Biografico - "Uno sguardo alla vita dell'astronauta, Neil Armstrong, e alla leggendaria missione spaziale che lo portò a diventare il primo uomo a camminare sulla Luna, il 20 luglio 1969…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO – ore 15.45 - 17.45 – di Eli Roth - con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Renée Elise Goldsberry – Horror/Fantasy - "Lewis Barnavelt ha sempre sognato di vivere in una casa come quella dello zio Jonathan, piena di nicchie di marmo e ricca di passaggi segreti e stanze inesplorate. Quando si trasferisce a casa dello zio, un vero stregone, Lewis scopre una serie di realtà sorprendenti. Ma mentre Jonathan pratica la magia bianca, il proprietario originale della casa, Isaac Izard, era un abile stregone dedito alla magia nera e ha ideato un piano per provocare la fine del mondo…”

Voto della critica: ***

- OVERLORD – ore 19.45 – di Julius Avery - con Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk, Mathilde Ollivier, John Magaro – Azione/Horror/Thriller - "A una manciata di ore dal D-Day, una squadra di paracadutisti americani atterra nella Francia occupata dai nazisti per svolgere una missione cruciale per il successo della guerra: l'obiettivo è distruggere un trasmettitore radio in cima ad una chiesa fortificata e, per farlo, i soldati uniranno le forze, aiutati da una giovane abitante francese. Ma, una volta arrivati nella chiesa, la squadra scoprirà un misterioso laboratorio nazista, in cui si troverà faccia a faccia con un nemico diverso da qualsiasi altro visto finora…”

Voto della critica: **

- MILLENNIUM – QUELLO CHE NON UCCIDE – ore 21.45 – di Fede Alvarez - con Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Stephen Merchant – Drammatico/Thriller - "Da qualche tempo ‘Millennium’ non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist non sembra più godere della popolarità di una volta. Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua visione del giornalismo possa ancora funzionare. Mai come ora, avrebbe bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente promettere qualche rivelazione succosa…”

Voto della critica: **



Centrale (tel. 0184 597822)

- TI PRESENTO SOFIA – ore 16.30 - 19.30 - 21.45 – di Guido Chiesa - con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro – Commedia - "Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- THE CHILDREN ACT - IL VERDETTO – ore 16.30 - 19.30 – di Richard Eyre - con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Anthony Calf, Jason Watkins – Drammatico - "Mentre il suo matrimonio con Jack vacilla, l'eminente giudice dell'Alta Corte britannica Fiona Maye è chiamata a prendere una decisione cruciale nell'esercizio del suo ruolo: deve obbligare Adam, un giovane adolescente malato di leucemia, che per motivi religiosi rifiuta di sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. In deroga all'ortodossia professionale, Fiona sceglie di andare a far visita ad Adam in ospedale e quell'incontro avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove e potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna…”

Voto della critica: ****

- HUNTER KILLER – ore 21.30 – di Donovan Marsh - con Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist – Azione/Thriller - "Joe Glass, ufficiale americano viene incaricato insieme al comandante di un sottomarino statunitense di affrontare una delicata missione: fermare un folle generale russo intenzionato s scatenare la terza guerra mondiale…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI – ore 16.30 - 21.15 – di Lasse Hallström, Joe Johnston - con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman – Fantasy/Avventura - "Tutto ciò che Clara desidera è una chiave, unica nel suo genere, che sbloccherà una scatola contenente un dono inestimabile della madre scomparsa. Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrà alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara farà l'incontro con un soldato, Phillip, una banda di topi ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, il paese dei fiori e il paese dei dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare lo spaventoso quarto reame, dimora della tirannica Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e restituire finalmente armonia a quel mondo in bilico…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO – ore 16.15 - 18.15 – di Eli Roth - con Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan, Renée Elise Goldsberry – Horror/Fantasy - "Lewis Barnavelt ha sempre sognato di vivere in una casa come quella dello zio Jonathan, piena di nicchie di marmo e ricca di passaggi segreti e stanze inesplorate. Quando si trasferisce a casa dello zio, un vero stregone, Lewis scopre una serie di realtà sorprendenti. Ma mentre Jonathan pratica la magia bianca, il proprietario originale della casa, Isaac Izard, era un abile stregone dedito alla magia nera e ha ideato un piano per provocare la fine del mondo…”

Voto della critica: ***

- FIRST MAN – IL PRIMO UOMO – ore 21.15 – di Damien Chazelle - con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit – Drammatico/Biografico - "Uno sguardo alla vita dell'astronauta, Neil Armstrong, e alla leggendaria missione spaziale che lo portò a diventare il primo uomo a camminare sulla Luna, il 20 luglio 1969…”

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- TI PRESENTO SOFIA – ore 16.00 - 18.00 - 20.15 - 22.15 – di Guido Chiesa - con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro – Commedia - "Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- NOTTI MAGICHE – ore 16.30 - 21.15 – di Paolo Virzì - con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco – Commedia/Noir - "Roma, estate dei mondiali di calcio del 1990. Un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere e i principali sospettati dell'omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata al Comando dei Carabinieri viene ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale e ironico nello splendore e nelle miserie dell'ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Lasse Hallström, Joe Johnston - con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman – Fantasy/Avventura - "Tutto ciò che Clara desidera è una chiave, unica nel suo genere, che sbloccherà una scatola contenente un dono inestimabile della madre scomparsa. Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrà alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara farà l'incontro con un soldato, Phillip, una banda di topi ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, il paese dei fiori e il paese dei dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare lo spaventoso quarto reame, dimora della tirannica Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e restituire finalmente armonia a quel mondo in bilico…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FIRST MAN – IL PRIMO UOMO – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Damien Chazelle - con Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit – Drammatico/Biografico - "Uno sguardo alla vita dell'astronauta, Neil Armstrong, e alla leggendaria missione spaziale che lo portò a diventare il primo uomo a camminare sulla Luna, il 20 luglio 1969…”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- TI PRESENTO SOFIA – ore 16.00 – 18.30 – 21.00 – di Guido Chiesa - con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro – Commedia - "Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI – ore 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Lasse Hallström, Joe Johnston - con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman – Fantasy/Avventura - "Tutto ciò che Clara desidera è una chiave, unica nel suo genere, che sbloccherà una scatola contenente un dono inestimabile della madre scomparsa. Un filo d'oro, apparsole durante l'annuale festa di Natale del padrino Drosselmeyer, la condurrà alla chiave desiderata, scomparendo improvvisamente in uno strano e misterioso mondo parallelo. È lì che Clara farà l'incontro con un soldato, Phillip, una banda di topi ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, il paese dei fiori e il paese dei dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare lo spaventoso quarto reame, dimora della tirannica Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e restituire finalmente armonia a quel mondo in bilico…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Doppia Programmazione

- BLACKKKLANSMAN – ore 17.30 (in lingua inglese) - 21.00 – di Spike Lee - con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold – Biografico/Drammatico - "Questa è la la storia vera di Ron Stallworth, un detective di Colorado Springs che ebbe il coraggio di sfidare il Ku Klux Klan per impedire che il gruppo prendesse il controllo sulla città. L'agente infiltratosi nell'organizzazione, riuscì a scoprire molti segreti, pur essendo afroamericano…”

Voto della critica: ***

- BEATE – ore 21.00 – di Samad Zarmandili - con Donatella Finocchiaro, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Lucia Sardo – Commedia - "Le operaie di una fabbrica del Nordest, che produce lingerie, stanno per essere licenziate. Poco lontano, un pugno di suore, abili nell'arte del ricamo e devote alla Beata Armida, rischiano di essere allontanate dall'amato convento. Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore s'inventano un ‘business’ fuori dalle regole. Ma per salvare corpi e anime di tutte, serve forse un ‘miracolo’…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it