Olioliva ad Imperia: un viaggio tra Comuni ed associazioni per conoscere le eccellenze del territorio (foto e video)

Sono già tantissime le persone che da ieri stanno visitando Olioliva ad Imperia. Dopo il problemi legati al maltempo la città di Imperia tornerà a respirare aria di festa, aria di olio nuovo, aria di coltura e di cultura quella olearia simbolo del nostro territorio. Con più di 200 aziende espositrici e migliaia di visitatori, Olioliva 2018 porta in scena nelle vie, nelle piazze e negli angoli caratteristici di Oneglia, l’olio extra vergine assieme ai prodotti tipici di nicchia.

ImperiaNews vi accompagna in un viaggio tra i sapori e le eccellenze portate dai comuni della riviera dei fiori in questa prestigiosa manifestazione.





La manifestazione mira a valorizzare e promuovere ancora una volta le eccellenze enogastronomiche e turistiche liguri e le proprietà della dieta mediterranea anche attraverso, workshop, scambi di buone pratiche, e con il convegno “

LE STRADE DI OLIOLIVA:

Via Bonfante: La via dell’olio

Via Vieusseux: Provincia di Cuneo. Specialità del Piemonte. Salsiccia di Bra, tartufi, vino, formaggio di fossa, formaggio di Castelmagno, salumi, farina di mais e paste di meliga. Libri del territorio

Piazza Rossini: Piante grasse e piante fiorite

Via Monti: Nuovo ingresso nel circuito di OLIOLIVA con un percorso di degustazione di eccellenza: Mozzarella filata al momento, Pissa all’Andrea e Birra, Polenta da passeggio, Pan Fritto, Lumache fritte e in salsa, miele, infusi e tisane

Via Berio: Completamente cambiata e chiusa al traffico propone lo Street Food. Farinata cotta con forni in ghisa, pesce fritto della coop Mare di Andora, panini con la salsiccia di Ceriana, birra artigianale, panissa, ravioli di pesce fritti, focaccette del ponente. Ed ancora hamburgher con carne delle fattorie monregalesi, pan fritto, frittelle dolci, arancini. E poi i Gusti collaterali degli ospiti di PECCATI di GOLA manifestazione di Mondovì gemellata ormai da anni con Olioliva, salumi, formaggi, funghi e tartufi, riso e carne, spezie, dolci, miele, peperoni, Porri, noci ecc ecc ( Area Bimbi con Giochi gonfiabili).

Piazza Dante: ’L’anello del gusto e dei colori. Novità 2018 l’isola del biologico con i produttori dell’AIAB. Ed inoltre biscotti, miele, vino, spezie, farine, lumache e piante.

Via Belgrano: La via dei Consorzi e delle bontà. Olio, sott’oli, tisane ed erbe di montagna, peperoncini di tutti i colori e forme, prodotti della terra, frutta. Prodotti da forno, prodotti ittici, pasta fresca, salumi e miele. Ed ancora oggetti in legno d’ulivo, oli essenziali di lavanda, idrolati di piante officinali dell’alta valle Argentina.

Piazza De Amicis: l’ingresso alla zona istituzionale vede gli stand delle eccellenze di Liguria. I fagioli di Conio, lo zafferano, l’Aglio di Vessalico, il vino e i prodotti ittici della Coop. Mare di Albenga. Sabato e domenica (lato colorificio Roggero) area Fitness a cura della Palestra Creativa. Sabato 10 e domenica 11 a partire dalle ore 10.00 tutti in movimento con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Creativa con attività di vario genere presentate dallo Staff Creativa e dai suoi atleti. Inoltre i visitatori saranno coinvolti in divertenti test e prove per stimolare l’attenzione sul tema della salute e del benessere. E ancora: “Pesca e Vinci” per tutti possibilità di vincere prove gratuite nel centro Creativa.

Largo Sabatini: Vino, stoccafisso e ortaggi.

Piazza Calvi: dalle 10.30 alle 18.30 Giochi da Tavolo per tutta la famiglia a cura dello Stregatto e Ludo Ergo Sum. Alle ore 17.00 merenda a base di Pane e Olio offerta ai giocatori! Sabato 10 dalle 10.30 alle 18.30 Info Point e Baratto di giocattoli e libri a cura dell’Associazione Genitori @ttivi: e Giochi Tradizionali di Legno a cura del negozio “Geppetto” di Cervo. Domenica 11 dalle ore 10.30 alle ore 18.30 Giochi tradizionali di Legno a cura del negozio “Geppetto” di Cervo e alle ore 16.00 Laboratorio di Disegno “Magia tra gli Ulivi” in collaborazione con il Laboratorio Papè la Palestra dell’Arte.

Piazza Bianchi: La piazza dei prodotti tipici del territorio. Piante aromatiche, pesto, prodotti da forno. Formaggi della valle, prodotti da forno, dolci, focaccia genovese, torta verde.

Via e Piazza San Giovanni: rodotti da forno: torte, biscotti, canestrelli, amaretti, panettoni, castagne. Formaggi di Pecora Brigasca e Birra Artigianale Oggetti in legno d’ulivo, miele, marmellate e la cubaita tipico dolce di Triora.

Olioliva è organizzata da Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” - Imperia La Spezia Savona, Associazione Nazionale Città dell’Olio, con il supporto di Unioncamere, Regione Liguria, Provincia e Comune di Imperia e la partecipazione delle associazioni di categoria. La parte commerciale è affidata alla ditta Espansione di Paola Savella. Per informazioni: Azienda Speciale, via Tommaso Schiva, 29 - 18100 Imperia - Tel. 0183/793280. Mail: promozione@promimperia.it.