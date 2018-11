L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 9 al 16 novembre

ARIETE: La tenacia e l’ostinazione stavolta verranno premiate specie se avete insistentemente reclamato dei negati diritti, combattuto per cause personali o trattato con gentaglia immeritevole di considerazione… Attenzione però a non ricommettere errori di valutazione e a non prendere lucciole per lanterne… Per pura casualità farete una strana scoperta e, qualche nativo, pur se inconsciamente, rimpiangerà un qualcosa che non può più tornare. Disturbo da curare.

TORO: Siete stufi, stanchi, amareggiati da contesti o persone ingannevoli ma far buon viso a cattivo gioco rimane l’unica soluzione al fine di non cascare tra le braccia della depressione… Suvvia, l’opposizione di Marte si sta per eclissare e, dopo la metà di novembre, dovreste veder più chiaro in voi stessi e sapere cosa fare in merito a proposte, finanze, lavoro e sentimenti… Le forme parainfluenzali sono in agguato: state al calduccio e girate alla larga dai già contagiati…

GEMELLI: In questa fase di riflessione e meditazione ambirete esser lasciati in pace, lungi da predicozzi, impertinenti o saccenti preferendo cavarvela da soli piuttosto di chiedere favori. Un parente deluderà, un aggeggio si spaccherà, una femmina stremerà, un versamento seccherà e un acciacchino importunerà. Fattibili pure dei battibecchi con uno stolto, un testone, un marpione e degli attacchi d’ansia da placare sul nascere. Doloretti sparsi. Noie per chi viaggia col maltempo.

CANCRO: Scrupolosi e pignoli andrete a cercare il peletto nell’ovetto rimproverando chiunque ruoti intorno al vostro habitat o pigliandovela con chi non ne può nulla delle vostre paturnie…Il clima, in casa o fuori, sarà teso e basterà un’inezia a mandarvi fuori orbita ma, grazie ad un accadimento, un conforto, un responso o una delucidazione, ritroverete uno spizzico di gioiosità. Desiderio di evasione impedito da circostanze avverse. Stomaco frignante o naso colante.

LEONE: Orgogliosi e dignitosi non ammetterete un torto cercando delle giustificazioni a degli sbagli commessi per disattenzione od eccesso di zelo... La settimana vi vedrà inoltre indaffarati, impegnati, scocciati, preoccupati e con la testa fumante e vagante. Le condizioni meteo non agevoleranno delle iniziative quindi potreste vedervi costretti a posticipare un appuntamento od occasione di divertimento. Le donne nate a fine luglio contattino un’amica di vecchia data.

VERGINE: Abbiate fiducia in voi e nel fato: tante pedine stanno andando al posto giusto e malgrado vi stizziate per mezze calzette vedrete ogni nodo tornare al pettine così come una notiziola rifrancante solleverà un morale abbastanza bassino. A ciò si aggiungono un affaruccio da concludere in fretta, un acquisto voluttuoso, delle chiamate inaspettate, un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Intestino delicato.

BILANCIA: Pensare in positivo gioverà a corpo e mente: rammentatelo quantunque la malinconia o la rabbia assalisse e se siete indecisi tra due opzioni o non sicuri di cosa riservi l’imminente avvenire sappiate che la mano del destino ficcherà lo zampino delucidandovi su faccende o personaggi dalla duplice personalità. Non da escludere contatti con consulenti, legali, dottori, supervisori. Propensione ai raffreddori o infiammazioni alle vie respiratorie.

SCORPIONE: Tratterete con della gente talmente sconclusionata dal non comprendere fin dove voglia arrivare compreso chi le fa buone davanti per poi denigrare dietro le spalle… In ambito familiare, personale o materiale qualcheduno alzerà la cresta lasciandovi praticamente a bocca aperta mentre il rivedere una cara personcina o ricevere un regalino, fatto col cuore, vi commuoverà. Soldini da reclamare e spese da sostenere… Incontro emozionante, benessere latitante.

SAGITTARIO: Dal giorno 9 Giove entra nella vostra costellazione e, malgrado non ne sentiate subito gli effetti, il vostro astro protettore porterà quasi certamente dei miglioramenti, aiutandovi a rimuovere situazioni stagnanti o procacciarvi un minimo di serenità… Trattasi soltanto di aspettare. Nel contempo gli appartenenti al II e III decano se la dovranno vedere con furbastri, stare attenti a non beccare fregature e sorvegliare la salute. Week end imprevedibile. Allegro ritrovo.

CAPRICORNO: Saturno ha importunato a sufficienza ma dovete portare tanta pazienza in quanto sto pianeta birbaccione darà ancora filo da torcere ritardando tutto ciò che pensavate si risolvesse velocemente…Ma non demoralizzatevi perché pian pianino risalirete la china tirando respiri di sollievo sia per quanto concerne la salute che le valute o un altro settore che vi sta parecchio a cuore… Incontri occasionali, inviti o serate speciali… Sabato movimentato e domenica stralunata.

ACQUARIO: Approfittate degli ultimi guizzi di Marte nel segno al fine di sistemare questioni in sospeso, dare un input alla quotidianità, togliervi uno sfizio, chiarire malintesi, giocherellare con l’amore… Un soggetto non si comporterà correttamente nei vostri confronti oppure resterete maluccio a seguito di un’affermazione o un discorso dal duplice significato… Se abitualmente trattate con un Gemelli, Scorpione o Pesci dirizzate le antenne… Trastulli con bimbetti.

PESCI: Svariate metamorfosi attendono in sordina ed una di queste potrebbe concernere gli affetti, l’attività, delle trattative, una locazione o lambire il settore materiale dove degli sborsi più o meno obbligatori vi manderanno momentaneamente nel pallone. Non date retta a chi vuol sempre avere ragione o picchia costantemente sul medesimo tasto, tutelatevi contro furtarelli ed approfondite un’amicizia. Un fatterello piuttosto pazzerello scombinerà un piano. Gola bruciante.

Con l’augurio che la luce delle stelle vi conduca proprio dove vorreste essere…



