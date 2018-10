Dai balneari di Taggia parte la richiesta di nuove scogliere contro le mareggiate, l'assessore regionale Scajola "L'ingegneria ha le soluzioni per tutelare le coste da questi micro uragani" (Foto e Video)

Parte dai balneari di Taggia la richiesta di nuove scogliere che possano salvare le loro imprese dalle prossime mareggiate. Una richiesta che ha trovato la pronta risposta di Regione Liguria, attraverso la presenza dell’assessore al Demanio Marco Scajola, oggi in visita tra gli imprenditori delle spiagge di Arma,

Un sopralluogo iniziato dallo stabilimento La Fortezza. Qui, appena 48 ore fa, c’era una delle spiagge libere attrezzate affidate un paio di mesi fa ed aperta dalla prima metà di luglio. Un investimento considerevole per la Cocobongo SAS ed oggi annullato da una mareggiata di una notte. Su questa spiaggia c’erano cabine, un plateatico, un bar in estate è molto di altro. Di tutto questo c’è rimasto poco e niente lasciando l’amaro in bocca ai gestori che oggi si interrogano su come riuscire a portare avanti lo stabilimento per i rimanenti due anni previsti dalla concessione comunale.

La Fortezza sua malgrado è l’esempio emblematico della furia della natura ma non è l’unica spiaggia ad aver subito danni e allagamenti. L’assessore Regionale Scajola ha ascoltato le testimonianze di molti di questi balneari che dopo aver trascorso la giornata con le mani nel fango per salvare quanto rimasto oggi erano impegnati con le ruspe per creare delle barriere per difendersi dalla nuova ondata di maltempo che incombe.

L’amministrazione comunale di Taggia ha già preso visione dei danni alle imprese del litorale così come sulla darsena e ed in attesa di una stima precisa ha messo le mani avanti. Il sindaco ha già mandato in Regione la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità nella speranza che ci possa essere qualche linea di credito. Stasera, per rappresentare il Comune sono intervenuti la vicesindaco Chiara Cerri, gli assessori Espedito Longobardi e Lucio Cava, i consiglieri comunali Manuel Fichera e Raffaello Bastiani. Con loro era presente anche Antonio Boeri, responsabile tecnico per il Comune, per ciò che attiene al demanio marittimo.

Importante il contributo alla discussione fornito da CNA con Luciano Vazzano, segretario provinciale, accompagnato da Giacomo Mercurio rappresentante regionale per le spiagge libere attrezzate. Tra i partecipanti anche Patrizia Lerda, referente locale del neonato sindacato Base Balneare e Mauro Gambino, vicepresidente dell’associazione Spiagge Armesi.



FOCUS con Patrizia Lerda, Giacomo Mercurio e Mauro Gambino









I protagonisti del sopralluogo sono stati i racconti dei tanti imprenditori delle spiagge che hanno deciso di partecipare all’incontro con l’assessore regionale. Testimonianze che parlano di strutture scomparse, locali allagati e tanta spiaggia sparita ma soprattutto una considerazione: l’eccezionale forza distruttiva di questa mareggiata, combinata alle raffiche di vento.

"La linea della scogliera ci fa da riparo ed oggi le scogliere hanno avuto danni ingentissimi. Noi cercheremo di intervenire nel più breve tempo possibile sulla scorta di quanto ci verrà indicato da Regione. La mareggiata ha colpito in lungo e largo, la zona della darsena ha patito numerosi danni ad oggi in fase di valutazione. Spiagge e darsena sono due situazioni che collimano ma su piani differenti. - ha commentato il consigliere comunale Manuel Fichera - Auspichiamo che la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità venga accolta. I danni sono stati ingenti ed è stata una tragedia che ha colpito tutta l’area demaniale".





Al termine del sopralluogo l'assessore regionale Marco Scajola ha risposto alle richieste dei balneari: “Il ragionamento delle scogliere, peccato non sia stato fatto in passato. Noi dobbiamo tutelare le nostre coste nella maniera migliore e credo che l’ingegneria abbia anche le soluzioni per farlo. Ci dobbiamo abituare anche un clima diverso. - sottolinea l’assessore regionale Marco Scajola - Questi sono micro uragani e a detta degli esperti non saranno neanche così rari. Il territorio deve saper contrastare queste azioni forti della natura che non possiamo evitare ma possiamo cercare di gestire. I balneari come sempre dimostrano grande senso di responsabilità e disponibilità perchè sono i primi che spesso sono sui litorali per tutelare la costa e le loro imprese. Mettono anche loro delle risorse economiche per riorganizzare e mettere in sicurezza. Ora tocca anche alle istituzioni”.



“Martedì prossimo a Genova avremo un incontro specifico per fare una conta dei danni e vedere quelle che possono essere le risorse nell’immediato. Questa mattina in giunta abbiamo chiesto al Governo lo stato d’emergenza. - annuncia l’assessore Scajola - Siamo convinti che il Governo ce lo dara. Il presidente Toti è in costante contatto con il Presidente del Consiglio e diversi Ministri, confidiamo in una risposta positiva. Per il momento diciamo, attraverso i moduli di regione Liguria, di fare la conta dei danni. Noi cercheremo di intervenire sia con interventi ovviamente per le imprese e mettere in conto anche interventi a media e lunga scadenza. Il clima è cambiato e situazioni di questo tipo saranno più frequenti che in passato”.

Il pensiero è unanime intervenire in modo urgente per rifare le scogliere. L’ultima mareggiata ha dimostrato l’inefficienza delle attuali barriere. Adesso il pensiero dei balneari è rivolto alla perturbazione di stanotte ed al futuro, perché quanto successo lunedì lascia tanta perplessità e paura verso i mesi che mancano alla nuova stagione balneare.